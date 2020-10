"ไฮโซกี้" โผล่กดไลก์ "ฝน ฮอร์โมน" ประกาศโสด เลิกกันแล้ว!

ไม่ปล่อยให้สงสัยกันนาน หลังจากที่จัดการลบรูปคู่จนเกลี้ยงไอจี แถมอันฟอลโลว์ฝ่ายชาย ล่าสุดประกาศชัดๆ ว่าโสดแล้วผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว "Every single day is a good day no matter how bright or dark it is, because it always brings an opportunity to start a positive beginning in your life."รวมทั้งอีกทั้งยังเมนต์กลับเพื่อนที่เข้ามาแซวว่าประกาศว่าเป็นคนสวย รวมทั้งบอกว่าจีบได้อีกด้วย ขณะที่ฝ่ายชายแม้อันฟอลโลว์ไปแล้วก็ยังเข้ามากดไลก์ข้อความดังกล่าวอีกด้วย