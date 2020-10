ห่างหายจากข่าวคราวเรื่องความรักมานานมาก สำหรับนักแสดงสาว "" แต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เผยภาพหวานฉ่ำเปิดตัวแฟนหนุ่มนักธุรกิจ "โดยนักแสดงสาวลงรูปแบบรัวๆ บอกเลยว่ากลิ่นของความรักฟุ้งกระจาย พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า "Let’s spend our time bettering ourselves together. Thank you for everything na ka."งานนี้ทำเอาเพื่อนๆ รวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวเพียบ อาทิ งุ้ยยยย มีความรักกกกกก, หน้าแอบเหมือนนะ ยินดีด้วยเด้อ, แง คนสวยของหนูมีแฟนแล้วววว