แซ่บให้หน่ำใจ “เบียร์ เดอะวอยซ์” ทำชาวเน็ตถึงขั้นเรียกรถพยาบาลกับคลิปล่าสุด

เรียกว่าหลังจากออกมาทำให้หนุ่มๆมอดไหม้ละลายกลายเป็นผุยผงไปแล้ว กับคลิปสวมบิกินีตัวกระจิ๊ดริด ขยับกายสุดพลิ้วไหววาบหวิวในเพลง icecream ของ blackpink ไปแล้วล่าสุดนักร้องสาวขาวหมายหรือก็ออกมาบีบหัวใจอีกครั้ง คราวนี้ชาวเน็ตถึงขั้นต้องเรียกรถพยาบาลกันเลยทีเดียว เพราะหัวใจจะวาย กับคลิปออกสเต็ป Why don't you say so? อื้อหืออ!งานนี้เด็ดเผ็ดกว่าเซตแรก ตรงบิกินีที่ทั้งแหวก ทั้งเว้า บางเบาเร้าใจ แถมสาวเบียร์ยังมีท่วงท่าก้มมาหาแฟนๆด้วยนะ ส่วนลีลาส่ายสะโพกโยกย้ายตามเพลงบอกเลย ทำชาวเน็ตตายอย่างสงบเก็บศพไม่ทันเลยจ้า อย่ารอช้าตามมาส่องคลิปกันดีกว่า