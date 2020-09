กำลังใจเต็มเปี่ยม “ติ๊ก บิ๊กบราเธอร์” ทำบุญแต่เช้า สุดปลื้มพระจำได้ ชมว่าดีขึ้น

View this post on Instagram

ขอให้ทุกกำลังใจ..มีความสุขความเจริญนะคะ..สติมา ปัญญาเกิด ..เลยแค่ พระเรียกถามชื่อ ติ๊กหรอ..เป็นไงบ้าง..นูดีขึ้นค่ะ..(ในใจ)เพื่อลูกค่ะ :) #ระยะทางพิสูจน์ม้า..กาลเวลาพิสูจน์คน#ขอบคุณทุกอ้อมกอดที่ส่งมาเป็นกำลังใจในทุกๆวันนะคะ..กราบขอบพระคุณมากๆนะคะ ❤️❤️❤️@sornram_theappitak @veeji_theappitak บุญรักษานะพี่บุญรักษานะคะลูกรัก