สาวแห่จองห้องข้างๆ เปิดคอนโดใจกลางเมือง ของ "สกาย วงศ์รวี"

ไม่ว่าจะเดินเหินหรือขยับตัวทำอะไรก็มีสาวๆ ส่งเสียงกรี๊ดตามกันทั่วบ้านทั่วเมือง สำหรับหนุ่มหล่อจากค่ายนาดาว บางกอก อย่างที่เคยฝากฝีไม้ลายมือในการแสดงไว้หลายเรื่อง อาทิ ซีรีส์ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 3, ซีรีส์ Project S The Series ตอน Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ และที่ยิ่งทำให้เขาฮอตฮิตติดลมบนมากขึ้นไปอีก ก็คือซีรีส์ My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉิน กับบท "หมอฉลาม"และวันนี้ "ส่องบ้านดารา" จะพาสาวๆ ไปลัดเลาะรอบห้องนอนของ "สกาย วงศ์รวี" ที่บอกเลยว่ามีดีไซน์ทันสมัย การตกแต่งเน้นความเรียบง่าย และโดยส่วนใหญ่จะเน้นโทนสีธรรมชาติ ที่สำคัญยังมีมุมของสะสมตัวการ์ตูนอีกด้วย เรียกว่างานนี้ทำเอาสาวๆ หลายคนที่เห็นภาพ อยากจะเก็บกระเป๋าย้ายไปอยู่คอนโดห้องข้างๆ กันเลยทีเดียว ว่าแล้วไปชมภาพกันขอบคุณภาพจากรายการ : ตีท้ายครัว