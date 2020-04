“เจนี่” ประเดิมงานคู่ “โนล่า” ครั้งแรกให้ 1 คะแนน โอดร้องไห้ตื่นคน

ประเดิมงานแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับลูกสาวซุปตาร์ตัวน้อยกับการถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารแพรวพร้อมกับคุณแม่ซึ่งคุณแม่เจนี่ได้เปิดใจกับทางแพรวถึงการทำงานกับลูกสาวครั้งนี้ว่า...“นี่ถือเป็นการเริ่มต้นของลูกสาวนะคะ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันค่ะ ก็ ให้คะแนนการทำงาน1คะแนน(หัวเราะ) เชียร์ลูกเจ็บคอมาก ไม่คิดว่าลูกจะร้องไห้เยอะขนาดนี้ เขาคงตื่นคนและเป็นครั้งแรกเลยจริงๆที่เขาออกมาเจอกับคนเยอะๆ ออกมาทำงานด้วยกัน แม่ลูก ปกติเจนี่กับมิกจะอยู่ด้วยกันสองคน ลูกก็จะเห็นแค่หน้าเจนี่กับมิก แล้วก็คุณยาย คุณย่า คุณปู่”“ก็ต้องหาวิธีทำให้เขาหยุดร้องก็คือเต้นเพลง The wheels on the bus go round and round... All through the town (เต้นพร้อมร้องเพลง) เพลงนี้ก็จะเป็นเพลงเก่งของเขา ได้ยินแล้วลูกจะหัวเราะดี๊ด๊า ปกติเขาเป็นคนอารมณ์ดี หัวเราะง่าย แต่วันนี้คือตื่นคน วันนี้ออกมาไม่มีพี่เลี้ยง ไม่มีอะไรเลย ช่วยเหลือกันสองคน เพราะถ้ามีพีาเลี้ยงบางอย่างเราอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเขาก็ได้ การเลี้ยงกันเองทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ลูกตั้งแต่วันแรกจนถึงเขาโต”