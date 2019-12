น่ารักอะไรเบอร์นี้! เมื่อ “เชอรี่ เข็มอัปสร” ออกสเต็ปตามเพลง เห็นแล้วต้องโยกตามเบาๆ (ชมคลิป)

ลักษณะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อการหลุดร่วงของเส้นผมด้วยนะคะ อย่างเช่น ร้อนจัดไปหนาวจัด และยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการหลุดร่วงของเส้นผมที่เราไม่รู้ อย่าลืมให้ Invati Advanced ดูแลหนังศรีษะและเส้นผมของคุณแม้ในขณะเดินทาง ป้องกันไว้ก่อนเพื่อผมหนานุ่มสุขภาพดีแลดูอ่อนเยาว์จะได้อยู่กับเราไปนานๆ นะคะ 😊😊😊 Make new #invatiadvanced a daily part of your life, especially while travelling! Use the system once a day, every day, to get the thicker, fuller results you want. #invati #invatiadvanced #fullyyou #kingpowerbeautyclub #kingpower @kingpowerbeautyclub @avedathailand

