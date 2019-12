4 เรื่อง 4 อรรถรสความรักจาก 4 ผู้กำกับใน “i STORIES: LGBT Project By New Honda Scoopy i”

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า จัดงานแถลงข่าวพร้อมชมภาพยนตร์สั้น i STORIES: LGBT Project By New Honda Scoopy i “ไม่ว่าคุณเลือกเส้นทางไหน...เราพร้อมไปกับคุณ” นำแสดงโดย โทนี่ รากแก่น และ ต้าเหนิง - กัญญาวีร์ สองเมือง และ 4 นักแสดงหน้าใหม่ ผู้ชนะจากการประกวด "สกู๊ปปี้ ไอ ไอดอล คอนเทสต์ 2017 4 เรื่องราวความรัก กับ 4 ผู้กำกับสุดฮอต นำทีมโดย บาส - นัฐวุฒิ พูนพิริยะ ผู้กำกับภาพยนตร์ “ฉลาดเกมส์โกง” , บอส - นฤเบศ กูโน จาก Project S The Series ตอน Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ , ฐิติพงศ์ เกิดทองทวี และ สาลินี เขมจรัส ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ. บริเวณโรงภาพยนตร์ สกาล่า สยามสแควร์