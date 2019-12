“เกรท วรินทร” นำทีม “แก๊งค์ ตั๊กไลฟ์” ท้าชน “มาริโอ” ประเดิมเทปแรก “The Best of All เลขระทึกโลก”

ประเดิมเทปแรกก็เรียกเสียงฮือฮา ด้วยการขนทัพ 7 พระเอกแถวหน้า นำทีมโดย เกรท วรินทร, หลุยส์ สก็อต, มาริโอ เมาเร่อ, อเล็ก ธีรเดช, เจมส์ มาร์, เต้ย พงศกร และ บอมบ์ ธนิน มาท้าชนกันกับพลังมวลชน 1,500 คน ทายคำถามพร้อมกันผ่านสมาร์ทโฟน ทุกคำตอบเป็นตัวเลข ใครทายได้ใกล้เคียงและรวดเร็วที่สุด รับเงินรางวัล แจกทันทีทุกข้อ สำหรับรายการ “The Best of all เลขระทึกโลก” เกมโชว์สุดยิ่งใหญ่ จาก บริษัท เซิร์ช เอ็กซ์ ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอ ช่อง 3 และ ช่อง 33 ทุกวันเสาร์ 18.20-19.50 น. และเป็นการกลับมาทำหน้าที่พิธีกรอีกครั้งของพระเอกมากฝีมือ “ป๋อ-ณัฐวุฒิ สะกิดใจ”สำหรับบรรยากาศการถ่ายทำเรียกว่า สนุกสุดเหวี่ยง โดยเฉพาะแก๊งค์ ตั๊กไลฟ์ “เกรท-หลุยส์-อาเล็ก” ที่จัดเต็ม ใส่เต็ม รับส่งมุกกันอย่างเข้าขา ด้าน “มาริโอ-เต้ย-เจมส์ มาร์-บอมย์” ก็ยอมซะที่ไหน ออกมาโชว์ลีลาเต้นเรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่น แบบไม่มีใครยอมใคร ทำเอา “ป๋อ ณัฐวุฒิ” ในฐานะพิธีกรถึงกับมึนตึบ...แต่ก็ปล่อยของจนน้องๆ ต้องยกนิ้วให้โดย “มาริโอ เมาเร่อ” เผยว่า “รายการนี้ยิ่งใหญ่มากครับ ผมรู้สึกว่าเราต้องดึงความรู้ที่เรามีอยู่อย่างน้อยนิด มาสู้กับเขา ซึ่งเฉพาะบนเวทีก็ 7 คนแล้ว ถือว่าไม่ธรรมดา การรวมตัวกันแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ มันสนุกมากจริงๆ ครับ ด้วยความที่เราสนิทกันอยู่แล้ว รับส่งมุกกันก็เข้าขากันดี” ด้านพี่ใหญ่ “เกรท วรินทร” เผยว่า “นอกจากจะต้องแข่งขันกับ 7 คนบนเวทีแล้ว เรายังต้องแข่งกับพลังมวลชนอีก 1500 คน ซึ่งพลังมวลชนก็มีสิทธิ์ลุ้นเงินแสนกลับบ้านด้วย ผมไม่เคยเห็นรายการไหนที่ยิ่งใหญ่ และทุ่มทุนมากกว่ารายการนี้มาก่อน ที่สำคัญวันนี้เป็นเทปแรก เราก็ต้องมาให้กำลัง พี่ป๋อ ในฐานะพิธีกรด้วย และพี่ชายของพวกเราด้วย ยังไงก็ฝากติดตามชมกันนะครับ”