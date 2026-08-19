“แพ็ท-อแมนด้า” ปะทะเดือด! เปิดม่าน “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” สมศักดิ์ศรีละครเวทีแห่งปี

สมศักดิ์ศรีละครเวทีแห่งปี! “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” สนุกจนไม่อยากให้จบ “แพ็ท - อแมนด้า” นำทีมฟาดฟันสุดเดือด ตีแผ่เบื้องหลังวงการมายาสุดแซ่บ
เปิดม่านการแสดงให้สื่อมวลชนได้ชมกันแล้ว สำหรับละครเวทีฟอร์มยักษ์แห่งปีที่ผู้ชมตั้งตารอ อย่าง “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” ครั้งนี้ “บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ” ผู้กำกับการแสดง นำเสนอความแปลกใหม่ หยิบละครโทรทัศน์เรื่องดังในยุค 90 อย่าง “มารยาริษยา” และ “เมืองมายา” มาเป็นสารตั้งต้น โดยนำเอาบางส่วนจากทั้งสองเรื่องมาเขย่ารวมกันเป็นมิวสิคัลแซบ! เรื่องใหม่ที่โมเดิร์นทันสมัย ถ่ายทอดการต่อสู้ระหว่าง “เพียงดาว” กับ “ดีนี่” เพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งในวงการบันเทิง และความรัก
แน่นอนว่าเราจะได้เห็นฉากเด็ดในตำนานที่ยังโด่งดังเป็นไวรัลจนถึงทุกวันนี้บนเวที “เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์” นำแสดงโดย แพ็ท สุธาสินี, อแมนด้า ออบดัม, เจมส์ มาร์ ร่วมด้วย หญิง รฐา, ชาย ชาตโยดม, นนท์ อินทนนท์, ตะวัน พันวา, ก้าวหน้า กิตติภัทร และ ปาว ปวรดา
เปิดโอเพนนิงโชว์ด้วยโซโลเดี่ยวจาก แพ็ท สุธาสินี “ควีนออฟมิวสิคัลเมืองไทย” ที่กลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งในรอบ 7 ปี ซึ่งแพ็ทยังคงสะกดสายตาทุกคู่ของผู้ชมด้วยฝีมือการร้อง การแสดงที่ทรงพลัง ถ่ายทอดบท “เพียงดาว” นักแสดงดาวค้างฟ้าในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วันที่เปล่งประกายเป็นเบอร์หนึ่งของวงการ จนถึงวันที่แสงสว่างในวงการของเธอกำลังจะดับลง แถมยังมอบเซอร์ไพรส์ให้ผู้ชมด้วยคาแร็กเตอร์ใหม่สุดท้าทายและไม่เคยมีใครเห็น แพ็ทรับส่งอินเนอร์เดือดโต้ตอบกับ อแมนด้า ออบดัม ผู้รับบท “ดีนี่” ดาวรุ่งดวงใหม่ที่หวังมาโค่นบัลลังก์ได้อย่างสุดมันในทุกไดอะล็อก แรงมา..แรงกลับ สะใจอย่างกับเชียร์มวย
ในขณะที่สาวอแมนด้าก็ได้รับเสียงชื่นชมเพียบ แจ้งเกิดในวงการละครเวทีได้อีกคน เพราะอแมนด้างัดทุกสกิลออกมาโชว์ทุกฉากได้ยอดเยี่ยม เรียกว่าแอ๊บแบ๊วชนะเลิศ.. หน้ากล้องอย่าง หลังกล้องอย่าง จนได้เป็นลูกรักพระเจ้า ทำเอาคนดูหมั่นเขี้ยวในจริตจะก้านของเธอ จนอยากจะลุกขึ้นไปหยิกเจ้าตัวสักที พี่สาวคนไหนที่เคยเป็นแม่เลี้ยงโซเชียลของอแมนด้า ต้องไม่พลาดมาเชียร์ลูกสาวแห่งชาติคนนี้เด็ดขาด
ด้านหนุ่ม เจมส์ มาร์ ครั้งนี้รับบท “โอม” ช่างภาพหนุ่มที่สองสาวต้องแย่งชิงหัวใจกัน ด้วยคาแร็กเตอร์สุดอบอุ่นที่เหมาะสมกับเจ้าตัว ยิ่งส่งให้เจมส์หล่อ และโชว์ฝีมือได้อย่างมีเสน่ห์มากขึ้นอีก โดยเฉพาะเพลงคู่ซึ้งๆ ที่ร้องคู่กับแพ็ทก็ไพเราะเหมาะเจาะ แถมโซโล่เดี่ยวของเจมส์ก็ส่งอารมณ์ได้ดีจนผู้ชมอินตาม
ด้านทีมนักแสดงรุ่นใหญ่คุณภาพแน่นอย่าง ชาย ชาตโยดม ผู้รับบท เจ้าของสถานีโทรทัศน์ ที่ดูแลเพียงดาวมาตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่วงการมายา, หญิง รฐา แม่ของดีนี่ ผู้ผลักดันลูกสาวให้โด่งดังโดยไม่สนว่าต้องเหยียบใครขึ้นไป และ นนท์ อินทนนท์ ผู้จัดการส่วนตัวที่จงรักภักดีของเพียงดาว ทั้งสามรับบทบาทในฐานะคนเบื้องหลังที่ดำเนินชีวิตในมุมมองที่แตกต่างกัน และเลือกใช้เส้นทางในการเดินหาแสง เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป บางคนใช้ความดีก้าวสู่ความดัง แต่บางคนเลือกปั้นให้ดังโดยไม่สนความดี ทำให้เกิดเป็นเรื่องราวสุดแซบ ซี๊ด สะท้านวงการมายา สะท้อนภาพสังคมในปัจจุบันได้อย่างโดนใจ
รับรองว่าสนุก เข้มข้น สะใจ และคาดไม่ถึงแน่นอน นอกจากนี้ยังมีรุ่นเล็กที่ความสามารถเปี่ยมล้น อย่าง ตะวัน พันวา, ก้าวหน้า กิตติภัทร และ ปาว ปวรดา ที่ตกหัวใจผู้ชมด้วยการร้อง การเต้น และการแสดงที่ครบเครื่อง ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างน่าชื่นชม จนผู้ชมอดยิ้ม และน้ำตารื้นตามในทุกโมเมนต์
นับเป็นละครเวทีแห่งปีที่อยากชวนทุกคนมาดู เพราะไม่เพียงแต่จะได้ชมมิวสิคัลรสชาติใหม่ที่มาพร้อมโปรดักชั่นจัดเต็ม ทั้งคอสตูม หน้า ผม แสงสี เสียง และเพลงเพราะๆ แล้ว “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” ยังพูดถึงความรักในสิ่งที่ทำ และความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง
อยากรู้ว่าเรื่องราวของวงการมายาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจะสนุกเข้มข้นแค่ไหน? ต้องไม่พลาดมาชมละครเวที “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” ด้วยตัวเอง เปิดแสดงวันที่ 17 สิงหาคม - 27 กันยายน 2569 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ จองบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกช่องทาง บัตรราคาเริ่มต้น 800 บาท
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