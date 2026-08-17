“เก้า-กระทิง” เสิร์ฟภารกิจสุดท้าย สงครามล้มเว็บ!

“เก้า - กระทิง” นำทีมเปิดศึกครั้งสุดท้าย เดิมพันชี้ชะตาในสงครามล้มเว็บ ปิดฉาก “เกมส์โกงเกมส์” กับบทสรุปสุดเซอร์ไพรส์ที่ห้ามกะพริบตา 20 ส.ค.นี้ ทางช่อง 3
หลังจากทำคนดูอินจัดและลุ้นไปกับเหล่านักต้มตุ๋นที่รวมตัวกันทำภารกิจลับในละคร “เกมส์โกงเกมส์” ผลงานจากค่าย BEC STUDIO จนเกิดเป็นกระแสชื่นชมล้มหลามบนโลกออนไลน์ เพราะแต่ละตอนนั้นเผยกลโกงสุดอึ้ง! หักเหลี่ยมเฉือนคมกันแบบไม่มีใครยอมใคร แต่ที่ห้ามพลาดเลยคือภารกิจสุดท้ายนี้กับสงครามล้มเว็บ ที่คู่พระนาง เก้า สุภัสสรา และ กระทิง ขุนณรงค์ พร้อมชาวแก๊ง ณ ณภัทร, ปราบ ยุทธพิชัย, สุ่ย ษรฉัตร, เกริก ชิลเลอร์, หยวน นิธิชัย และ บอลชอน ธนวัฒน์ ต่างพากันย้ำชัด! แผนลวงครั้งสุดท้ายนี้จะสร้างความเซอร์ไพรส์เกินกว่าที่คุณจะคาดถึง!
เตรียมเดือดทะลุปรอท เมื่อนักต้มตุ๋นทั้ง 8 ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในภารกิจสุดท้าย กับการหักเหลี่ยมล้มเว็บ Rich345 ทุกคนต่างแท็กทีมรวมพลังแฮ็กสัญญาณไลฟ์สดสลับผลหวย หวังทำลายแผนล็อกหวยของบิ๊กตั้ม และพุ่งเป้าปิดฉากสงครามล้มเว็บพนันรายใหญ่ให้ได้ แต่แผนของพวกเขาจะสำเร็จหรือไม่ เกมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริง! ต้องติดตามชม
ร่วมลุ้นไปกับบทสรุปของเกมนักต้มตุ๋นครั้งสุดท้ายนี้พร้อมกัน! ในละคร “เกมส์โกงเกมส์” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 โดยวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2569 เสนอเป็นตอนจบ ห้ามพลาด “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
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