เรื่องย่อตอน ละคร “สองหัวใจ - Brothers” ตอนที่ 1 - 2

ตอนที่ 1 ออกอากาศวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
โอบ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) เจ้าของบาร์และค่ายมวยคิง ผู้ทุ่มเทชีวิตปั้น อาร์ม (เด่นคุณ งามเนตร) น้องชายให้ก้าวขึ้นเป็นนักมวยชื่อดัง แต่ความสำเร็จของอาร์มกลับจุดชนวนความแค้นของ เพ้ง (เจ๋ง เดชา) เจ้าของค่ายมวยโอเชี่ยน ยักษ์ใหญ่แห่งวงการสังเวียน ขณะเดียวกัน ดอม (เจมส์ มาร์) นักมวยฝีมือดีจากต่างจังหวัดได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อหางานทำและตามไปดูแล ฝน (อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม) ภรรยา พร้อมรับภารกิจลับด้วยการแฝงตัวเป็นสายในบาร์ของโอบเพื่ออนาคตของครอบครัว แต่แค่วันแรกดอมกลับต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อซื้อความไว้ใจจากโอบ
ตอนที่ 2 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
โอบ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) เริ่มเปิดใจให้ ดอม (เจมส์ มาร์) หลังเห็นฝีมือบนสังเวียน และพาไปพิสูจน์ตัวเองในเวทีมวยสตรีทไฟท์ที่ดอมยอมแลกด้วยความเจ็บปวดเพื่อซื้อใจโอบ และเดินหน้าแผนลับแฝงตัวเข้าใกล้เป้าหมาย แต่แผนเกือบแตก เมื่อโอบบังเอิญมาเจอดอมที่แอบนัดเจอ ฝน (อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม) อดีตคนรักเก่าที่โอบไม่เคยลืม ขณะเดียวกัน โป้ง (สมิธ ภาสวิชญ์) เมื่อรู้ว่าฝนเป็นตำรวจจึงระแวงว่าดอมเป็นสายให้ตำรวจ ขณะที่บาร์ของโอบก็ถูกคู่ปรับเก่าอย่าง เพ้ง (เจ๋ง เดชา) ใช้อิทธิพลมืดไล่ต้อนจนเกือบจนมุม
ละคร “สองหัวใจ - Brothers” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 รับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix
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