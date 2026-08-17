“โบ๊ท-โอ๊ต” เปิดปมใหม่ชวนลุ้น! พาเรื่องราวสู่จุดเปลี่ยนใน “KNOT” EP.8

“KNOT” EP.8 เดินทางสู่โค้งสุดท้าย “โบ๊ท - โอ๊ต” เปิดปมใหม่ชวนลุ้น พลิกเรื่องราวสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อความลับและลางร้ายเตรียมเปลี่ยนชะตาทุกคน!
เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายอย่างเข้มข้น สำหรับซีรีส์วายกระแสแรง “KNOT” ที่นอกจากเรื่องราวจะยิ่งทวีความสนุกน่าติดตามทุกตอนแล้ว ยังคงได้รับกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่องจากแฟนๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ จนสามารถครองเทรนด์ X ทุกครั้งที่ออกอากาศ พร้อมขึ้นอันดับ 1 บนแอปพลิเคชั่น iQIYI อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เรื่องราวใน EP.8 เตรียมพาผู้ชมเข้าใกล้บทสรุปไปอีกขั้น เมื่อความลับของ Pure Omega เริ่มเชื่อมโยงกับแผนการบางอย่างที่อาจเปลี่ยนชะตาของทุกคน
หลังผ่านเหตุการณ์วุ่นวาย ณคุณ (รับบทโดย โบ๊ท ยงค์ยุทธ) ยังคงมี พัสสะ (รับบทโดย โอ๊ต ภาสกร) คอยอยู่เคียงข้าง ขณะที่การสืบหาความจริงเริ่มนำไปสู่เบาะแสใหม่ที่อาจเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ด้าน ณคิณ (รับบทโดย ธีม ภูเบศ) และ องศา (รับบทโดย ธีร์ ธีรวัฒน์) ยังคงต้องเผชิญบททดสอบของความสัมพันธ์ ท่ามกลางแรงกดดันจากเรื่องราวภายในตระกูล ขณะเดียวกัน สถานการณ์รอบตัวสามพี่น้องเริ่มมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้น และการเดินทางครั้งสำคัญกำลังพาทุกคนเข้าสู่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด เมื่อหลายเรื่องราวเริ่มเชื่อมโยงเข้าหากัน และลางร้ายบางอย่างกำลังส่งสัญญาณถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เรื่องราวในตอนนี้จะพาทุกคนไปพบกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญอย่างไร ต้องติดตามชม
ร่วมสัมผัสเรื่องราวความรักที่ถูกลิขิตด้วยโชคชะตาไปพร้อมกันในซีรีส์ “KNOT” EP.8 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2569 เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 ดูออนไลน์เวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23.00 น. บนแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com และดูย้อนหลัง Clean Version ได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23.00 น. ทาง YouTube : MFlow Entertainment
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