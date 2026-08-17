ซิทคอม “ใต้โต๊ะทำงาน” ตอนที่ 10 “เจน AI ใจอ้อนแอ้น”

ตอนที่ 10 ออกอากาศวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2569 เวลา 21.30 น. ทางช่องวัน 31
เมื่อ ปลื้ม (ดีเจ.อาร์ต) ได้รู้จักการใช้ AI เข้ามาช่วยทำงาน ทำให้เขามั่นใจว่านี่คือทางลัดสู่ความสำเร็จ ปลื้มเลยหันมาใช้ AI ทำงานแทนทุกอย่าง แต่ โช (ดีเจ.โบ) ไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้ เพราะโชเชื่อว่าความครีเอทีฟต้องเกิดจากมันสมองของมนุษย์ งานนี้ปลื้มจึงประกาศท้าทายว่าผลงานพรีเซนต์ของใครเข้าตาลูกค้าคนนั้นคือผู้ชนะที่แท้จริง!
ศึกครั้งนี้ระหว่าง ปลื้ม กับ โช จะจบลงยังไง? ตามชมได้ในซิทคอม “ใต้โต๊ะทำงาน - Under The Working Desk” EP.10 ออกอากาศวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2569 เวลา 21.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD เวลา 22.00 น.
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