เรื่องย่อซีรีส์ “แดง ไบเล่ย์”
บทประพันธ์ :
บทโทรทัศน์ : คิมหันต์ กาญจนสมใจ / รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค / ภานุกร จิระอรุณ / มัจฉา ธรรมมะดี
กำกับการแสดง : วรวิทย์ ขัตติยโยธิน
ผู้ผลิต : ช่องวัน 31
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังทางแอปพลิเคชั่น oneD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569
เรื่องย่อ
“เพียงแค่เสี้ยววินาทีที่ตัดสินใจ ทางเลือกก็เปลี่ยนไปตลอดกาล”
“แดง” (จี๋ สุทธิรักษ์) เด็กหนุ่มที่เติบโตมาในซ่องของ แม่โฉม (กิ๊ก สุวัจนี) ย่านตรอกศิลา เขาฝันอยากเป็นตำรวจเพราะอยากทำให้แม่สบายและไม่ต้องถูกสังคมกดทับ แต่โชคชะตากลับทำให้แดงต้องก้าวเข้าสู่โลกของ “นักเลง” ทำให้เขาได้เจอกับ “ปุ๊” (ไบร์ท นรภัทร) เพื่อนเก่า และเหล่าเพื่อนร่วมแก๊งอย่าง “ดำ” (โมสต์ วิศรุต), “แหลมสิงห์” (แม็กซ์ เจนมานะ) และ “เปี๊ยก” (บิ๊ก ดีเจอร์ราร์ด) รวมถึง “ปัญญา” (พ้อยท์ ชลวิทย์) ชายผู้เป็นเหมือนครูในโลกนักเลง แดงก้าวเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ ศักดิ์ศรี การหักหลัง และความตาย แต่ความสัมพันธ์ระหว่างแดงกับปุ๊ที่เริ่มจากเพื่อนรักก็แปรเปลี่ยนเป็นคู่แข่ง ทั้งสองขัดแย้งกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งจากเรื่องงาน และความรักที่แดงได้ครอบครองหัวใจของ “วัลภา” (ก้อย อรัชพร) นักศึกษาสาวหัวก้าวหน้า ทำให้รอยร้าวที่สะสมแตกจนไม่อาจประสานได้ ปุ๊ตัดสินใจแยกตัวออกจากแก๊งไปอยู่กับแก๊งคู่อริ นับจากนั้นเพื่อนรักสองคนก็กลายเป็นศัตรูที่ต้องห้ำหั่น ยิ่งฆ่าคน ยิ่งเห็นเลือด ทำให้แดงยิ่งต้องการออกจากโลกของนักเลง “ครอบครัวและความรัก” คือประภาคารที่เขาใช้มองหาแสงยามหลงทาง แต่ทุกอย่างกลับยิ่งถลำลึกจนยากจะถอนตัว
เมื่อ..เส้นทางของอันธพาล ไม่ได้เกิดจากความเลว แต่เกิดจากการเลือกในวันที่ไม่มีทางเลือก พบกับเรื่องราวชะตาชีวิตที่หักเหได้ในซีรีส์ดราม่า “แดง ไบเล่ย์” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD
รายชื่อนักแสดง
1. จี๋ สุทธิรักษ์ รับบท แดง
2. ไบร์ท นรภัทร รับบท ปุ๊
3. ก้อย อรัชพร รับบท วัลภา
4. โมสต์ วิศรุต รับบท ดำ
5. แม็กซ์ เจนมานะ รับบท แหลมสิงห์
6. บิ๊ก ดีเจอร์ราร์ด รับบท เปี๊ยก
7. กิ๊ก สุวัจนี รับบท แม่โฉม
8. อู๋ ธนากร รับบท ปัญญา
9. เป้ย ปานวาด รับบท คุณนายลิ้นจี่
10. พ้อยท์ ชลวิทย์ รับบท เดชา
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