“จี๋-ไบร์ท-ก้อย” เปิดตำนานนักเลง! ในซีรีส์พีเรียดฟอร์มยักษ์ “แดง ไบเล่ย์”

oneD ORIGINAL เปิดตำนานนักเลงในซีรีส์พีเรียดฟอร์มยักษ์ “แดง ไบเล่ย์” ส่ง “จี๋ สุทธิรักษ์” ปะทะเดือด “ไบร์ท นรภัทร” พลิกชะตาจากเพื่อนรักสู่ศัตรู เดิมพันด้วยมิตรภาพ ศักดิ์ศรี และความรัก ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31
oneD ORIGINAL ส่งซีรีส์ดราม่าพีเรียดระดับพรีเมียมเรื่องล่าสุด “แดง ไบเล่ย์” กับการร่วมงานกันครั้งแรกกับช่องวัน 31 ของพระเอกหนุ่มมาดเท่ จี๋ สุทธิรักษ์ ในบท “แดง” ที่จะมาปะทะอารมณ์เดือดกับ ไบร์ท นรภัทร ในบท “ปุ๊” ร่วมด้วยนักแสดงชั้นนำอย่าง ก้อย อรัชพร, โมสต์ วิศรุต, แม็กซ์ เจนมานะ, บิ๊ก ดีเจอร์ราร์ด, กิ๊ก สุวัจนี, อู๋ ธนากร, เป้ย ปานวาด, พ้อยท์ ชลวิทย์ ฯลฯ พร้อมพาทุกคนไปร่วมค้นหาความหมายของคำว่า “มิตรภาพ ศักดิ์ศรี ความรัก และครอบครัว” บทโทรทัศน์โดย คิมหันต์ กาญจนสมใจ, รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค, ภานุกร จิระอรุณ, มัจฉา ธรรมมะดี กำกับการแสดงโดย วรวิทย์ ขัตติยโยธิน ผู้กำกับคุณภาพมากฝีมือ เริ่มตอนแรกพุธที่ 12 สิงหาคมนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD
เรื่องย่อ
“เพียงแค่เสี้ยววินาทีที่ตัดสินใจ ทางเลือกก็เปลี่ยนไปตลอดกาล”
“แดง” (จี๋ สุทธิรักษ์) เด็กหนุ่มที่เติบโตมาในซ่องของ แม่โฉม (กิ๊ก สุวัจนี) ย่านตรอกศิลา เขาฝันอยากเป็นตำรวจเพราะอยากทำให้แม่สบายและไม่ต้องถูกสังคมกดทับ แต่โชคชะตากลับทำให้แดงต้องก้าวเข้าสู่โลกของ “นักเลง” ทำให้เขาได้เจอกับ “ปุ๊” (ไบร์ท นรภัทร) เพื่อนเก่า และเหล่าเพื่อนร่วมแก๊งอย่าง “ดำ” (โมสต์ วิศรุต), “แหลมสิงห์” (แม็กซ์ เจนมานะ) และ “เปี๊ยก” (บิ๊ก ดีเจอร์ราร์ด) รวมถึง “ปัญญา” (พ้อยท์ ชลวิทย์) ชายผู้เป็นเหมือนครูในโลกนักเลง แดงก้าวเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ ศักดิ์ศรี การหักหลัง และความตาย แต่ความสัมพันธ์ระหว่างแดงกับปุ๊ที่เริ่มจากเพื่อนรักก็แปรเปลี่ยนเป็นคู่แข่ง ทั้งสองขัดแย้งกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งจากเรื่องงาน และความรักที่แดงได้ครอบครองหัวใจของ “วัลภา” (ก้อย อรัชพร) นักศึกษาสาวหัวก้าวหน้า ทำให้รอยร้าวที่สะสมแตกจนไม่อาจประสานได้ ปุ๊ตัดสินใจแยกตัวออกจากแก๊งไปอยู่กับแก๊งคู่อริ นับจากนั้นเพื่อนรักสองคนก็กลายเป็นศัตรูที่ต้องห้ำหั่น ยิ่งฆ่าคน ยิ่งเห็นเลือด ทำให้แดงยิ่งต้องการออกจากโลกของนักเลง “ครอบครัวและความรัก” คือประภาคารที่เขาใช้มองหาแสงยามหลงทาง แต่ทุกอย่างกลับยิ่งถลำลึกจนยากจะถอนตัว
เมื่อ..เส้นทางของอันธพาล ไม่ได้เกิดจากความเลว แต่เกิดจากการเลือกในวันที่ไม่มีทางเลือก พบกับเรื่องราวชะตาชีวิตที่หักเหได้ในซีรีส์ดราม่า “แดง ไบเล่ย์” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD
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