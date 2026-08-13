เปิดวาร์ป “ยูจีน ญาณวัฒน์” ดาวรุ่งหน้าหวานวัย 16 จากซีรีส์ “เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ”

ทำความรู้จัก “ยูจีน ญาณวัฒน์” ดาวรุ่งหน้าหวานวัย 16 ปี จากซีรีส์ “เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ” ที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตา แต่พกความสามารถรอบด้าน ดีกรีหัวหน้าวงโยธวาทิต บอกเลยว่านี่คือดาวรุ่งดวงใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในเวลานี้
เปิดตัวโปรเจกต์มาก็กลายเป็นกระแสทอล์กออฟเดอะทาวน์สนั่นโลกโซเชียลทันที สำหรับซีรีส์วัยรุ่น Gen Z “เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ - Class Crush Crisis” จาก CHANGE2561 ORIGINAL ที่ต้องบอกเลยว่า เหล่านักแสดงแต่ละคนต่างพกความมั่นใจมาเกินร้อย พร้อมเอกลักษณ์โดดเด่นและเสน่ห์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป หนึ่งในนักแสดงที่ไม่ได้มีดีแค่สะดุดตา แต่ยังสะดุดใจจนขโมยหัวใจแฟนๆ ไปเต็มๆ ต้องยกให้ “ยูจีน ญาณวัฒน์” ผู้รับบท “พัตเตอร์” เจ้าของสายตาละมุนที่มองทีไรก็ทำเอาใจละลาย แถมในชีวิตจริงยังมีดีกรีเป็นถึงหัวหน้าแผนก Percussion ของวงโยธวาทิตโรงเรียน เรียกว่ามองมุมไหนก็ทั้งคิ้วท์และมีความสามารถ จนโกยคำชื่นชมจากแฟนๆ ไปแบบเต็มสิบไม่มีหัก
แม้อายุเพียง 16 ปี แต่ความสามารถของ “ยูจีน ญาณวัฒน์” ไม่ธรรมดา โดยเจ้าตัวถูกจับตามองในฐานะดาวรุ่งออร่าพุ่งตั้งแต่ซีรีส์เริ่มออกอากาศ ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีมาก ไม่ว่าจะเป็นคาแร็กเตอร์ที่มีเสน่ห์ สายตาแพรวพราวที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึงเคมีเคใจกับ “ยูจีน อัยภณ” ที่เข้ากันได้อย่างลงตัว จนทำให้ผู้ชมอินไปกับทุกฉาก ส่งให้ชื่อของ “ยูจีน ญาณวัฒน์” กลายเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในเวลานี้
“ยูจีน ญาณวัฒน์” เผยว่า “ก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามาตรงนี้ ผมเล่นดนตรีได้หลายอย่างครับ แต่ที่รักที่สุดที่เล่นมาแต่เด็กคือกลอง เริ่มเล่นกลองตั้งแต่ตอนเด็กๆ เพราะคุณตาเป็นนักดนตรี เวลาไปห้องซ้อมมีกลองอยู่ก็ไปตีเล่น แล้วคุณตาเห็นแววเลยสอนผมมาตั้งแต่ตอนนั้น แล้วอยู่ในโรงเรียน ผมก็อยู่ในวงโยธวาทิตของโรงเรียน เป็นหัวหน้าแผนก Percussion คอยดูแลน้องๆให้ซ้อม จัดรายชื่อคนลงงานแต่ละงานครับ ให้คำแนะนำ ดูแลน้องๆ ครับ สำหรับ “เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ - Class Crush Crisis” เป็นการแสดงเรื่องแรกของผมในชีวิต ต้องผ่านอะไรมาเยอะมากเลยครับ ทั้งเรียนการแสดง ทั้ง Workshop ทั้งออกกอง เรียนร้องเพลง เรียนเต้น แล้วก็เรียนหนังสือด้วย แต่บอกเลยว่าพวกเราเต็มที่มากๆ เหนื่อยครับ แต่ก็สู้ มีพี่ๆ ทีมงานที่ช่วยซัปพอร์ตพวกเรา อยากจะขอบคุณ พี่ฉอด พี่เอส ที่มอบโอกาสนี้ให้มาเล่นซีรีส์ ขอบคุณครอบครัวที่คอยส่งกำลังใจ ให้พลัง ทำให้สู้มาถึงตรงนี้ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่เราเหนื่อย เรากอดคอกันผ่านมาได้ถึงวันนี้ ภูมิใจมากครับ”
ด้วยความสามารถที่เกินวัย บวกกับความตั้งใจเกินร้อย และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ทำให้ “ยูจีน ญาณวัฒน์” ไม่ได้เป็นเพียงหนุ่มหน้าหวานที่มาพร้อมรอยยิ้มและสายตาชวนใจละลายเท่านั้น แต่ยังเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่เต็มไปด้วยแพสชั่นและศักยภาพรอบด้าน
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