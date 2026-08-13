เรื่องย่อตอน ละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” ตอนที่ 16-17 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 16 ออกอากาศวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 เวลา 20.30 น.ทางช่อง 3
เมื่อความจริงเปิดเผยว่า มังกร (ณ ณภัทร) คือแอดมิน ริสา (เก้า สุภัสสรา) และทุกคนต่างเสียใจหนักที่โดนหลอกใช้ โดยเฉพาะริสาที่ผิดหวังเสียใจจนต้องถอยห่างและเดินจากไป แม้ทุกคนจะสัญญาว่าจะวางมือและพยายามรั้งไว้แค่ไหนก็ไม่เป็นผล ขณะที่ วิสุทธิ์ (ตฤณ เศรษฐโชค) ตัดสินใจเข้ามอบตัวกับ บิ๊กตั้ม (ผู้พันเบิร์ด วันชนะ สวัสดี) เพื่อจบเรื่องราว แต่แล้วเหตุการณ์กลับพลิกผัน เมื่อ หลุยส์ (บอล อัศนัย) บุกมายื่นข้อเสนอสุดกดดันแก่บิ๊กตั้ม ซ้ำยังจับตัวริสาไปเป็นตัวประกันแลกกับไฟล์ไดร์ฟข้อมูลบางอย่างจากมังกร งานนี้มังกรจึงต้องผนึกกำลังกับ โก้ (กระทิง ขุนณรงค์) และเดอะแก๊งรุ่นเก๋าอย่าง เชน (หยวน กวินรัฎฐ์), เจ๊หงษ์ (สุ่ย ษรฉัตร), เก๋า (ปราบ ยุทธพิชัย) และ พยัคฆ์ (เกริก ชิลเลอร์) ช่วยชีวิตริสาอีกครั้ง
ตอนที่ 17 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
แม้ หลุยส์ (บอล อัศนัย) จะนำแฟลชไดรฟ์ข้อมูลสำคัญมาส่งมอบให้ บิ๊กตั้ม (ผู้พันเบิร์ดวันชนะ สวัสดี) ตามสัญญา แต่กลับถูกหักหลังอย่างเยือกเย็น ทางด้านบิ๊กตั้มได้ตัดสินใจยื่นใบลาออกจากตำรวจ เพื่อออกมารวบรวมแก๊งเครือข่ายทั้งหมดด้วยตัวเอง ขณะเดียวกัน มังกร (ณ ณภัทร) ได้รับเบาะแสสำคัญจาก วิสุทธิ์ (ตฤณ เศรษฐโชค) จนได้รู้ความจริงว่าบิ๊กตั้มคือตัวการใหญ่เบื้องหลังขบวนการนี้ ทำเอาทั้งมังกร ริสา (เก้า สุภัสสรา) และ อั่งเปา (บอลชอน ธนวัฒน์) ถึงกับช็อก เพราะมองยังไม่เห็นทางเลยว่าจะสามารถทลายเครือข่ายอิทธิพลมืดนี้ลงได้อย่างไร
ละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 รับชมย้อนหลังทาง Netflix และแอปพลิเคชั่น 3Plus
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