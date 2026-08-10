“กันตนา” เปิดตัว “พระ-นาง AI” คู่แรกของไทย เตรียมเดบิวต์ลงซีรีส์แนวตั้ง

“กันตนา” สร้างปรากฏการณ์ใหม่! เปิดตัว “พระ - นาง AI” คู่แรกของไทย เตรียมเดบิวต์ลงซีรีส์แนวตั้ง เขย่าวงการบันเทิงยุคดิจิทัล
สร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงไทยอีกครั้ง เมื่อ กันตนา เตรียมเปิดตัว “พระเอก - นางเอก AI” คู่แรกของประเทศไทย
นักแสดงสาว กานต์กนก กันตา (Kankanok Kanta) หรือ กานต์ (KAN) สาวสวย สง่างาม ฉลาด มั่นใจ และอบอุ่น พร้อมความสามารถในการแสดงที่หลากหลาย และหนุ่มฮอต ธาร กันตา (Than Kanta) หรือ ธาร (THAN) ชายหนุ่มอบอุ่น สุภาพ ฉลาด มีวินัย สุขุม และมีอารมณ์ขัน
ทั้งคู่มาพร้อมพร้อมความสามารถในการแสดงที่หลากหลาย ทั้งภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ โฆษณา Virtual Production และสื่อดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็น Digital Human Artist ที่สามารถทำงานในระดับนานาชาติได้ โดยกันตา (Kanta) เป็นนามสกุลที่สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของชื่อ Kantana ให้มีความสั้น จำง่าย เป็นสากล และสามารถใช้เป็นนามสกุลประจำของ Kantana AI Universe ได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง นักร้อง พิธีกร หรือครีเอเตอร์ดิจิทัลในสังกัดเดียวกัน
นับเป็นก้าวสำคัญของการนำเทคโนโลยี AI มาผสานกับการผลิตคอนเทนต์บันเทิง ในฐานะผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยพระ - นาง AI ทั้งสองได้รับการออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งรูปลักษณ์ บุคลิก และคาแร็กเตอร์ พร้อมก้าวสู่การเป็นนักแสดงหลักในซีรีส์แนวตั้ง (Vertical Series) รูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในตลาดคอนเทนต์ดิจิทัลทั่วโลก
ซีรีส์เรื่องแรกของทั้งคู่จะถ่ายทอดเรื่องราวที่เข้มข้น ครบรส ทั้งความรัก ดราม่า และความสัมพันธ์ ผ่านการเล่าเรื่องที่กระชับ ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ที่รับชมผ่านสมาร์ตโฟนเป็นหลัก
นอกจากผลงานการแสดงแล้ว กันตนายังมีแผนต่อยอดให้พระ - นาง AI ทั้งสองได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมถึงกิจกรรมด้านความบันเทิงและแคมเปญการตลาดในอนาคต
ตุ๊กตา กันตนา (ตุ๊กตา จิตรลดา กัลย์จาฤก) กล่าวถึงแนวคิดของโครงการนี้ว่า
“โลกของคอนเทนต์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อยอดจินตนาการและเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับการเล่าเรื่อง เราอยากให้โครงการนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของวงการบันเทิงไทย และแสดงให้เห็นว่าครีเอเตอร์ไทยสามารถสร้างผลงานที่ทันสมัยได้เช่นกัน การพัฒนาพระ - นาง AI ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรูปลักษณ์ที่สมจริง แต่ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลิก คาแร็กเตอร์ และการสื่อสารอารมณ์ เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงตัวละครและมีส่วนร่วมกับเรื่องราวได้อย่างเป็นธรรมชาติ”
การเปิดตัวครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งแฟนๆ ละคร ผู้ติดตามเทคโนโลยี การก้าวสู่โลก AI Entertainment ในครั้งนี้ สะท้อนวิสัยทัศน์ของกันตนาในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยด้วยนวัตกรรม พร้อมเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของการสร้างสรรค์คอนเทนต์ ที่เทคโนโลยีและศิลปะสามารถหลอมรวมกันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้ชม
สำหรับซีรีส์แนวตั้งเรื่องแรกที่นำแสดงโดยพระ - นาง AI ของทั้งสอง อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เร็วๆ นี้
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