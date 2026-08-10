“เฮง ทัตพงศ์” ปลื้มกระแส “อย่าขอพี่เจน” แฟนคลับอินหนักแห่เชียร์รัก Red Flag!

“เฮง ทัตพงศ์” ปลื้มสุดๆ กระแสซีรีส์ “อย่าขอพี่เจน” ปังเกินคาด! แฟนๆ อินหนักแห่เอาใจช่วย “เจนเล็ก” หลังสวมบทบาทเผชิญความสัมพันธ์ Red Flag สุดอึดอัด เจ้าตัวยกให้เป็นบทบาทครูทางการแสดงที่ท้าทายมาก
กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียล สำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อยิ้มหวาน “เฮง ทัตพงศ์ โรจน์แสงเรือง” ที่ล่าสุดกับบท "เจนเล็ก" ในซีรีส์ iQIYI Original “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional” ซึ่งกระแสดีเกินคาด แฟนๆ ต่างเทใจและเอาใจช่วยกับความสัมพันธ์ที่สุดจะ Red Flag!
หนุ่ม เฮง กล่าวว่า “เรื่องนี้ผมรับบทเป็นเจนเล็กครับ เป็นคนขี้เล่น สดใส ใจดี พร้อมที่จะอยากช่วยเหลือทุกคน จนวันหนึ่งมีเรื่องราวให้เราต้องได้ไปพัวพันกับ เจนใหญ่ (ตี๋ บุญยเกียรติ) กลายเป็นความรักที่ค่อนข้างจะอึดอัดและคลุมเครือ ซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าตัวจริงผมเป็นคนนิ่งๆ และพูดน้อยมาก ต่างกับเจนเล็กพอสมควรครับ นี่เลยเป็นความท้ายแรกของผมเลย แรกๆ ตอนมากองก็จะมีพี่ตี๋คอยชวนคุยตลอด ก่อนเปิดกล้องก็จะมีไปเวิร์กชอปละลายพฤติกรรมกัน เรื่องนี้ซีนอารมณ์ค่อนข้างเยอะ เพราะตัวละครจะต้องเจอกับเรื่องราวอะไรต่างๆ มากมายที่กระทบกระเทือนด้านความรู้สึก ก็ถือว่ายากเลยครับ แต่สนุกมาก ผมให้เจนเล็กเป็นครูทางการแสดงผมเลยครับ ได้อะไรจากบทนี้เยอะมาก ส่วนกระแสตอบรับก็ดีเกินคาดมากๆ ตอนแรกไม่คิดว่าทุกคนจะเอาใจช่วยเจนเล็กขนาดนี้ ไปไหนตอนนี้เจอมัมๆ แม่ๆ เจนเล็กกันหมดเลยครับ ดีใจและอยากขอบคุณทุกคนมาก เรื่องราวในซีรีส์กำลังเข้มข้น อยากฝากทุกคนติดตามเอาใจช่วยทุกตัวละครด้วยนะครับ แล้วยังมีเพลงประกอบซีรีส์เพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยไปด้วยครับชื่อ เพลงเคยรักกันหรือเปล่า? - Was I Just a Lie? ซึ่งเป็นเพลงที่สื่อถึงความรู้สึกตัวละครเจนเล็กเลยครับ ได้พี่ซาร่า (sarah salola) มาร้องด้วย อยากให้ทุกคนไปลองฟังกันนะทาง Streaming platform และ Official MV ทาง YouTube: iQIYI Thailand ครับ”
ติดตามชม iQIYI Original “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional” ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 20.00 น. ดูได้บนแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์