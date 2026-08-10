ช่อง 7HD ปล่อยทีเซอร์ “คลินิก Fix ใจ” ซีรีส์ฮีลใจสะท้อนปัญหาสุขภาพจิต เริ่ม 4 ก.ย.นี้

ปลุกกระแสโซเชียล! ช่อง 7HD ปล่อยทีเซอร์ - โปสเตอร์ “คลินิก Fix ใจ” ซีรีส์ดราม่าฮีลใจสะท้อนปัญหาสุขภาพจิตใกล้ตัว ชวนทุกคนกลับมารับฟังหัวใจตัวเองพร้อมเยียวยาบาดแผลไปด้วยกัน นำแสดงโดย “ฐิสา วริฏฐิสา” และ “ป๊อป ฐากูร” เริ่ม 4 กันยายนนี้
เรียกกระแสบนโลกโซเชียลทันที หลังช่อง 7HD ปล่อยทีเซอร์และโปสเตอร์ “คลินิก Fix ใจ - Fix You, Fix Me” ซีรีส์ดราม่าอบอุ่นหัวใจที่หยิบประเด็น “สุขภาพจิต” ซึ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาถ่ายทอดผ่านเรื่องราว ชวนให้ผู้ชมกลับมารับฟังหัวใจของตนเอง พร้อมส่งต่อกำลังใจและความหวังว่า ทุกบาดแผลล้วนมีโอกาสได้รับการเยียวยา เริ่มลงจอตอนแรก วันศุกร์ที่ 4 กันยายนนี้
ในวันที่สังคมไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพใจมากขึ้น ช่อง 7HD ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งซีรีส์แนวดราม่าอบอุ่นหัวใจเรื่อง “คลินิก Fix ใจ - Fix You, Fix Me” สู่ผู้ชมทั่วประเทศ ผลิตโดย บริษัท แฟลทไฟว์ อินเตอร์ มีเดีย จำกัด เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่าปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ผ่านเรื่องราวของละครเพื่อให้ความหวัง สร้างกำลังใจ และสะท้อนว่าทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้ พร้อมปรับมายด์เซตเรื่องสุขภาพใจให้กับสังคมไทย
สำหรับซีรีส์ คลินิก “คลินิก Fix ใจ - Fix You, Fix Me” กำกับการแสดงโดย บัณทิต ทองดี ผู้กำกับสายดราม่ามากฝีมือ เขียนบทละครโดย สายขิม ปิยรส สุนทรวิภาต นักเขียนบทชื่อดัง ตั้งใจถ่ายทอดแนวคิดสื่อสร้างสรรค์สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ได้ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาเพื่อความถูกต้อง และความเหมาะสมของเนื้อหา เพื่อเป็นประโยชน์สร้างทัศนคติที่ดีต่อปัญหาสุขภาพจิตของคนทุกช่วงวัย นำแสดงโดย ฐิสา วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร กับบทบาท “หมอรัน” จิตแพทย์สาว, ป๊อป ฐากูร การทิพย์ ในบทบาท “หมอท็อป” คนรักของหมอรัน และนักแสดงใหม่ เขม เขมคุณ บรรณพรรณ รับบท ครูป้อง ชายหนุ่มผู้ทำงานครูอาสาและเป็นเซฟโซนให้กับเด็กๆ
โดยทันทีที่ช่อง 7HD ปล่อยทีเซอร์และโปสเตอร์อย่างเป็นทางการ แฟนๆ ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคัก พร้อมขานรับปักหมุดรอติดตาม อาทิ รอดูค่ะ, น่าดูมากเลย, อยากดูแล้ว, คู่ใหม่น่าดูนะ, รอฐิสาที่หน้าจอช่อง 7HD ฯลฯ สะท้อนกระแสตอบรับที่อบอุ่นและให้ความสนใจต่อซีรีส์ที่หยิบยกประเด็นสุขภาพใจมานำเสนออย่างจริงจัง
“คลินิก Fix ใจ - Fix you, Fix me” จะพาผู้ชมร่วมเดินทางไปค้นหาความหมายของการเยียวยาหัวใจ ถ่ายทอดปัญหาสุขภาพจิตและความรุนแรงในครอบครัว ผ่านเรื่องราวที่เข้าถึงง่าย แต่เต็มไปด้วยพลังแห่งความหวัง เพื่อสร้างความเข้าใจและลดอคติต่อผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาทางใจ พร้อมตอกย้ำว่า การขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอาย และทุกคนสมควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่
เมื่อจิตแพทย์… ไม่สามารถรักษาหัวใจตัวเองได้ พบกับซีรีส์ที่จะทำให้คุณกลับมารับฟังหัวใจของตนเอง และรับรู้ว่าปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ติดตามรับชม “คลินิก Fix ใจ - Fix You, Fix Me” ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.00 น. เริ่มออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569 ชมสดหน้าจอทางช่อง 7HD กด 35 และชมสดออนไลน์ทาง BUGABOO.TV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์