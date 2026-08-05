เรื่องย่อตอน ละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” ตอนที่ 14-15 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 14 ออกอากาศวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2569 เวลา 20.30 น.ทางช่อง 3
มังกร (ณ ณภัทร) เฮิร์ตหนักหลังมีปากเสียงกับ ริสา (เก้า สุภัสสรา) จน โก้ (กระทิง ขุนณรงค์) ที่เห็นท่าไม่ดีต้องออกปากให้ริสาไปเคลียร์ใจกับมังกร แต่ยังไม่ทันคลายความอึดอัด แอดมินก็เรียกทุกคนมารวมตัวอีกครั้งเพื่อสั่งการ "ภารกิจสุดท้าย" นั่นคือการบุกขโมยเงินสดในบ้านของ วิสุทธิ์ (ตฤณ เศรษฐโชค) พร้อมจัดฉากล่อตำรวจมาตรวจสอบ ซึ่งระหว่างพวกเขาลงมือกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคิดขึ้น พวกเขาจะเอาชีวิตรอดและทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่ ต้องติดตามชม
ตอนที่ 15 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
เจ๊หงษ์ (สุ่ย ษรฉัตร), เก๋า (ปราบ ยุทธพิชัย) และ พยัคฆ์ (เกริก ชิลเลอร์) ต่างเกิดความสงสัยในตัว มังกร (ณ ณภัทร) ที่ละทิ้งภารกิจสุดท้าย อีกทั้งยังปรากฏตัวขึ้นเพื่อพา ริสา (เก้า สุภัสสรา) ออกไปอย่างมีเงื่อนงำ ทางด้าน โก้ (กระทิง ขุนณรงค์) ได้สั่งให้ อั่งเปา (บอลชอน ธนวัฒน์) ตรวจสอบข้อมูลเพื่อค้นหาเบาะแสในการตามหาตัวริสา ซึ่งต่อมาอั่งเปาได้ติดต่อเตือนริสาไม่ให้ไว้วางใจในตัวมังกร ขณะเดียวกัน ริสาก็พยายามคาดคั้นมังกรให้เปิดเผยความจริงทั้งหมด จนเกิดการปะทะอารมณ์กันอย่างรุนแรง นำไปสู่การยื่นคำขาดว่า หากมังกรยังคงปกปิดความจริง เธอจะยุติความสัมพันธ์กับเขาลงทันที!
ละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 รับชมย้อนหลังทาง Netflix และแอปพลิเคชั่น 3Plus
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