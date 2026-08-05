“เก้า-กระทิง” แท็กทีมปฏิบัติภารกิจบุกขโมยเงินใน “เกมส์โกงเกมส์”

ลีลาบู๊สุดคูล! “เก้า - กระทิง” แท็กทีมปฏิบัติภารกิจบุกขโมยเงิน ในละคร “เกมส์โกงเกมส์”
เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดเข้มข้นที่แฟนละครห้ามสายตาห่างจากหน้าจอเด็ดขาด สำหรับละคร “เกมส์โกงเกมส์” กับเบื้องหลังฉากแอ็กชั่นสุดพีค เมื่อ กระทิง ขุนณรงค์ (โก้) และ เก้า สุภัสสรา (ริสา) ขอจับมือส่งท้ายภารกิจสุดท้าทาย กับการบุกขโมยเงินสดกองโตในบ้านของ ตฤณ เศรษฐโชค (วิสุทธิ์) พร้อมจัดฉากล่อตำรวจมาซ้อนแผน แต่ระหว่างที่ภารกิจกำลังดำเนินไปตามแผน จู่ๆ กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจนทำเอาคนดูต้องลุ้นจนนั่งไม่ติด งานนี้บอกเลยว่าเบื้องหน้าอาจจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดและกดดัน แต่เบื้องหลังการถ่ายทำบอกเลยว่าคึกคักและสนุกสนานสุดๆ โดยเฉพาะคู่พระนาง เก้า - กระทิง ที่ปรากฏตัวในลุคสายลับสุดคูล พร้อมอาวุธและอุปกรณ์ครบมือ ลีลาท่าทางการออกสเต็ปแอ็กชั่นบอกเลยว่าเป๊ะ เท่ และเสน่ห์แพรวพราวสุดๆ
สำหรับเบื้องหลังความเป๊ะ สปีดความมันทะลุจอนี้ เริ่มที่ทีมงานต่างได้จัดเต็มวางระบบการเคลื่อนกล้อง เจาะมุมต่างๆ อย่างละเอียด โดยทั้งเก้าและกระทิงต้องเดินซ้อมบล็อกกิ้ง ซุ่ม มุด ลอด และหลบหลีกกันหลายรอบอย่างละเอียด เพื่อให้ออกมาดูคล่องแคล่ว สมจริง และปลอดภัยที่สุด บวกกับเสื้อผ้าหน้าผมและพร็อพจัดเต็ม เสริมให้ลีลาการบู๊ของทั้งคู่ดูเสน่ห์แพรวพราวและน่าติดตามขึ้นอีกหลายเท่า และพอผู้กำกับสั่งสับสเลท ทั้งคู่ก็ปล่อยของจัดเต็มตามที่ซ้อมไว้ทันที
ห้ามพลาดความสนุกและลีลาสุดเท่ของพวกเขาและทีม Scammer ภารกิจเดือดครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั้นคืออะไร ต้องติดตามชมในละครเรื่อง “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” ออกอากาศวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
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