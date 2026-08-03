ไม่เชื่อคดีจบ! "ออฟ" ขุดอดีต “ธี" ปั่นกระแทกความสัมพันธ์ "ดิว"

เดือดไม่หยุด! “ออฟ จุมพล” ไม่เชื่อคดีปิด เดินหน้าขุดอดีต “ธี ธีรเดช” ไม่ยั้ง ปั่นความสัมพันธ์ “ดิว จิรวรรตน์” สั่นคลอน เมื่อความจริงที่ถูกซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดโปง ในซีรีส์ Mr.Kill มังงะสั่งตาย EP.5
หลังจากตำรวจแถลงข่าวจับกุม "นายคิม" ผู้ต้องหาฆาตกรรมต่อเนื่องที่จัดฉากเลียนแบบการ์ตูนเรื่อง 'Nekros' พร้อมประกาศปิดคดีอย่างเป็นทางการ ดูเหมือนทุกอย่างจะจบลง แต่ความจริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น เมื่อ "ธัน" (ออฟ จุมพล) ยังคงคาใจและไม่ยอมปล่อยผ่าน พยายามขุดคุ้ยปมในอดีตของ "ภัทร" (ธี ธีรเดช) จนสร้างความลำบากใจให้เจ้าตัวอย่างหนัก ในขณะที่ "เคย์" (ดิว จิรวรรตน์) ก็ซึ้งใจไม่น้อยที่ภัทรยอมเสี่ยงชีวิตช่วยเขาไว้จนต้องเจ็บตัว แต่ความลับในอดีตที่ภัทรพยายามปกปิดคืออะไร และความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “Mr.Kill มังงะสั่งตาย” EP.5 ออกอากาศวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD
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