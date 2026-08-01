“ทับทิม” โดนวางยาถ่ายคลิปแบล็กเมลปาร์ตี้ลับ!

“ทับทิม อัญรินทร์” ทุ่มสุดตัวฉีกกฎเล่นจริงซีนเด็ดใน “ปราการแสงจันทร์” ถูกวางยาถ่ายคลิปแบล็กเมลกลางปาร์ตี้ บทแรงสะเทือนจอจนแฟนหนุ่ม “ไทด์ เอกพันธ์” ถึงกับไม่ปลื้ม ห้ามพลาดความเดือดระอุเสาร์นี้
เพิ่มดีกรีความแรงแบบไม่พักหายใจ สำหรับละครลึกลับซ่อนปมปริศนา “ปราการแสงจันทร์” ผลิตโดย CHANGE2561 ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี 34 ที่กำลังเป็นกระแสทอล์คออฟเดอะทาวน์ ฉากเลิฟซีนดุเดือดทะลุจอ จนดารารุ่นเก๋า “ไทด์ เอกพันธ์” ไม่ปลื้มที่เห็นหวานใจ “ทับทิม อัญรินทร์” ต้องเปลืองตัว สัปดาห์นี้ฮอตยิ่งกว่าเคย ดำเนินเรื่องถึงซีนเด็ดที่ต้องปิดตาดู “คุณแคลร์” (ทับทิม อัญรินทร์) ถูกคู่ปรับตัวสำคัญ “ช่า” (สายป่าน อภิญญา) จัดฉากดิสเครดิต วางยาในงานปาร์ตี้ก่อนจะส่งนางนกต่อ ส่งหนุ่มๆ มาเริงรัก ถ่ายคลิปแบล็กเมลหวังทำลายชื่อเสียงไฮโซตระกูลดัง ถือเป็นอีกหนึ่งฉากไฮไลท์วัดใจแฟนละคร ที่งานนี้ “สาวทับทิม” ฉีกทุกกฎเดิมๆ ลงทุนเล่นจริงไม่ใช่สแตนอิน ทุ่มเทกับงานมาสเตอร์พีชเรื่องนี้แบบสุดๆ จนตอนนี้ละครสัญชาติไทย “ปราการแสงจันทร์” โด่งดังไกลโกอินเตอร์ตีตลาดอาเซียนได้เรียบร้อยแล้ว เพราะไม่ใช่แค่ยัดเหยียดฉากเนื้อหาความรุนแรงหรือขายฉากความแรง แต่บทละครเรื่องนี้ถ่ายทอดสะท้อนปัญหาเบื้องลึกเบื้องหลัง ตีแผ่สังคมได้แบบลึกสุดใจ
ห้ามพลาดซีนเด็ดขยี้ใจแรงสะท้านจอ และร่วมลุ้นไปกับการเอาตัวรอดของตัวละคร “แคลร์” ในละครดรามาปริศนาลึกลับ “ปราการแสงจันทร์” คืนวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 21.45 น. (หลังจบรายการทุบโต๊ะข่าว) ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34
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