เรื่องย่อซีรีส์ “วิมานอากาศ Sky Castle Thailand”

• “ทุกความฝัน มีราคาต้องจ่าย”
ชื่อซีรีส์ : วิมานอากาศ
ชื่ออังกฤษ : Sky Castle Thailand
ดัดแปลงจากซีรีส์เรื่อง : Sky Castle (เกาหลี)
ผู้เขียนบทโทรทัศน์ : สร้างสรรค์ สันติมณีรัตน์ และ ร่มไทร ศักดาเดช
ผู้กำกับการแสดง : วิรดา คูหาวันต์ (จากผลงานกำกับ เกมรักทรยศ)
ผู้ผลิต : oneD Original
สร้างสรรค์ผลงาน : บริษัท จูเวไนล์
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. ดูทีวีทางช่องวัน31 ดูย้อนหลังแอป oneD ที่เดียว
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2569 –
จำนวนตอนออกอากาศ : -
Sky Castle คือหมู่บ้านของกลุ่มคนชนชั้นนำที่ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา และทุกครอบครัวต่างพร้อมทำทุกวิถีทาง เพื่อจะทำให้ลูก ๆ ของตนเองมีโอกาสได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เพื่ออภิสิทธิ์และชีวิตเหนือระดับที่ไม่ว่าใครก็อยากครอบครอง
การที่จะไปถึงยังเป้าหมายนั้นจำเป็นจะต้องมีตัวช่วย “โค้ชพิม” (นุ่น - ศิรพันธ์) ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จระดับ 100 % ในการติวให้เด็กเข้าไอวีลีก และการันตีด้วยการที่เพิ่งจะทำให้ลูกชายคนเดียว แห่งบ้านโสภารังสี เข้าสู่เส้นทางแพทย์ที่ Havard ได้สำเร็จ จึงเป็นที่ต้องการตัวของทั้งบ้านเวชยาราชกิจ, บ้านอึ้งอำนวยทรัพย์ รวมถึงบ้านชาญวนิช ซึ่งที่ผ่านมาต่างก็พากันตามน้ำไปกับบ้านเวชยาราชกิจไปเสียทุกเรื่อง
แต่การจะได้ตัวโค้ชพิมมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะโค้ชลึกลับที่มีประวัติคลุมเครือผู้นี้มีเงื่อนไขมากมาย ความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายโดยไม่สนวิธีการของผู้คนเหล่านี้ ก่อเกิดเป็นการแข่งขัน เชือดเฉือนกันเต็มไปด้วยเล่ห์กล
จนกระทั่งการเข้ามาอยู่ใหม่ใน Sky Castle ของบ้านเจนปรีดา ก็ดูเหมือนจะทำให้เรื่องราวทวีความรุนแรงและเข้มข้นมากขึ้นไปอีก เมื่อมีการตายปริศนาเกิดขึ้นถึงสองครั้งในหมู่บ้านแห่งนี้ !
เมื่อการศึกษาถูกให้ค่าว่าเป็นจุดชี้วัดสถานะทางสังคม พวกเขาจึงต้องดิ้นรนเพื่อให้ลูกได้เป็นที่หนึ่ง ซึ่งอาจแลกมาด้วยบทเรียนราคาแพงเช่นกัน
รายชื่อนักแสดง
แหม่ม คัทลียา รับบทเป็น ธันยา
อ้อม พิยดา รับบทเป็น ฟ้า
นุ่น ศิรพันธ์ รับบทเป็น โค้ชพิม
นุ้ย สุจิรา รับบทเป็น โรส
โดนัท มนัสนันท์ รับบทเป็น ดา
เอ้ก บุษกร รับบทเป็น ม.ล.ขวัญ
กบ ทรงสิทธิ์ รับบทเป็น ชัยพฤกษ์
กาย รัชชานนท์ รับบทเป็น นนท์
แก๊ป ธนเวทย์ รับบทเป็น เจต
ตู่ ภพธร รับบทเป็น วิทย์
เกลือ กิตติ รับบทเป็น
ลูกหว้า พิจิกา รับบทเป็น
ก้อย กรกช รับบทเป็น
พรู ภัทรจารีย์ รับบทเป็น เพชร
มากิ มาชิดา รับบทเป็น พราว
นาน่า ศวรรยา รับบทเป็น เชรี
ปาว ปวรดา รับบทเป็น จิน
หมีพูห์ วิน รับบทเป็น เอเจ
พจน์ ณัชพัฒน์ รับบทเป็น ชาญ
ฮักเฮง นิปุณ รับบทเป็น โชน
แพท พัชรพงศ์ รับบทเป็น คิริน
ภาคิน ลิขิตอัมพร รับบทเป็น ยอร์ช
กก รวิพล รับบทเป็น