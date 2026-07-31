ช่องวัน 31 เปิดเกมเล่ห์กลชนชั้นสูงใน “วิมานอากาศ” รวมนักแสดงตัวท็อป เริ่ม 3 ส.ค.นี้

ช่องวัน 31 เปิดเกมเล่ห์กลชนชั้นสูงใน “วิมานอากาศ - Sky Castle Thailand” ซีรีส์ดราม่าฟอร์มยักษ์ เมื่อทุกความฝันมีราคาต้องจ่าย รวมทัพนักแสดงตัวแม่ประชันบทสุดเข้มข้น เริ่ม 3 สิงหาคมนี้
3 สิงหาคมนี้ ช่องวัน 31 จะพาผู้ชมไปพบกับซีรีส์ฟอร์มยักษ์ “วิมานอากาศ - Sky Castle Thailand” โปรเจกต์ที่แฟนๆ หลายคนรอคอย ซึ่งสร้างความฮือฮาตั้งแต่เริ่มเปิดโปรเจกต์ ด้วยดีกรีนางเอกแถวหน้าระดับตัวท็อปของเมืองไทยที่มาร่วมประชันบทบาทฟาดฟันฝีมือ นำโดย แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช, อ้อม พิยดา อัครเศรณี, นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, นุ้ย สุจิรา อรุณพิพัฒน์, โดนัท มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, เอ้ก บุษกร หงษ์มานพ ฯลฯ เพื่อพิสูจน์ว่า “ทุกความฝัน มีราคาต้องจ่าย” เมื่อการศึกษาถูกให้ค่าว่าเป็นจุดชี้วัดสถานะทางสังคม พวกเขาจึงต้องดิ้นรนเพื่อให้ลูกได้เป็นที่หนึ่ง ซึ่งอาจแลกมาด้วยบทเรียนราคาแพงเช่นกัน
Sky Castle หมู่บ้านของกลุ่มคนชนชั้นนำที่ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา และต่างพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อจะทำให้ลูกๆ ของตนเองมีโอกาสได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เพื่ออภิสิทธิ์และชีวิตเหนือระดับที่ไม่ว่าใครก็อยากครอบครอง แต่การจะไปถึงยังเป้าหมายนั้นจำเป็นจะต้องมีตัวช่วย โค้ชพิม (นุ่น ศิรพันธ์) ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จระดับ 100% ในการติวให้เด็กเข้าไอวีลีก และเพิ่งจะทำให้ลูกชายคนเดียวของ บ้านโสภารังสี เข้าสู่เส้นทางแพทย์ Havard ได้สำเร็จ จึงเป็นที่ต้องการตัวของทั้ง บ้านเวชยาราชกิจ, บ้านอึ้งอำนวยทรัพย์ รวมถึง บ้านชาญวนิช ที่ก็ตามน้ำไปกับบ้านเวชยาราชกิจไปเสียทุกเรื่อง แต่การจะได้ตัวโค้ชมาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะโค้ชลึกลับที่มีประวัติคลุมเครือผู้นี้มีเงื่อนไขมากมาย ความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายโดยไม่สนวิธีการของผู้คนเหล่านี้ก่อเกิดเป็นการแข่งขันเชือดเฉือนที่เต็มไปด้วยเล่ห์กล กระทั่งการมาอยู่ใหม่ของ บ้านเจนปรีดา ก็ดูเหมือนจะทำให้เรื่องราวทวีความรุนแรงและเข้มข้นมากขึ้นไปอีก เมื่อมีการตายปริศนาเกิดขึ้นถึงสองครั้งในหมู่บ้านแห่งนี้! นอกจากนี้ ยังเป็นการรวมตัวของนักแสดงชั้นนำระดับของเมืองไทย อาทิ แก๊ป ธนเวทย์, ตู่ ภพธร, กาย รัชชานนท์, เกลือ กิตติ, กบ ทรงสิทธิ์, ลูกหว้า พิจิกา, ก้อย กรกช พร้อมด้วยนักแสดงคลื่นลูกใหม่มาแรง พรู ภัทรจารีย์, มากิ มาชิดา, นาน่า ศวรรยา, ปาว ปวรดา, หมีพูห์ วิน, พจน์ ณัชพัฒน์, ฮักเฮง นิปุณ, แพท พัชรพงศ์, ภาคิน ลิขิตอัมพร และ กก รวิพล ผลงานสร้างสรรค์โดย จูเวไนล์ ผู้ผลิตคุณภาพเจ้าของผลงานซีรีส์ที่คว้ารางวัลมาแล้วมากมาย อาทิ Mother เรียกฉันว่าแม่, เกมรักทรยศ, บุษบาลุยไฟ, Homeroom 29 ตัวประกัน, วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน ฯลฯ บทโทรทัศน์โดย สร้างสรรค์สันติมณีรัตน์, ร่มไทร ศักดาเดช กำกับการแสดงโดย วิรดา คูหาวันต์
“วิมานอากาศ - Sky Castle Thailand” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2569 ดูทีวีทางช่องวัน 31 ดูย้อนหลังทางแอปพลิเคชั่รน oneD
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