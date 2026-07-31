ดราม่าเดือดพุ่งพีค! “เฮง” ถอยห่าง “ตี๋” หลังเจอเหตุร้ายซ้ำเติม ในซีรีส์ “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional” EP.6
สัปดาห์นี้เตรียมรับแรงกระแทกจากความดราม่า! สำหรับซีรีส์ iQIYI Original “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional” EP.6 กับบททดสอบครั้งสำคัญระหว่างความรักและความหวาดกลัวในใจ
แม้ว่าโลกของ เจนใหญ่ (ตี๋ บุญยเกียรติ) จะเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านที่พร้อมจะคร่าชีวิตได้ทุกเมื่อ แต่ เจนเล็ก (เฮง ทัตพงศ์) ก็ยังคงเลือกที่จะยืนหยัดเคียงข้าง คอยดูแลปฐมพยาบาลทั้งบาดแผลทางกายและจิตใจให้อย่างเอาใจใส่เสมอมา แต่แล้วความอึดอัดก็พุ่งสูงถึงขีดสุด เมื่อเจนเล็กตัดสินใจเดินทางไปหา พุฒิ (กร พลัฏฐ์) เพื่อระบายความอัดอั้นตันใจ แต่เจนใหญ่ที่แอบตามมากลับเกิดความเข้าใจผิด จนเกิดการปะทะอารมณ์และกำลังกันอย่างรุนแรง โชคดีที่เจนเล็กตั้งสติเข้ามายับยั้งเหตุการณ์ไว้ได้ทัน พร้อมกับตัดสินใจเปิดอกระบายความรู้สึกที่ทนเก็บไว้ให้เจนใหญ่ฟัง เจนใหญ่พยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อคนที่เขารัก แต่เหตุการณ์ดังกล่าวกลับทิ้งรอยร้าวลึกไว้ในใจของเจนเล็ก ความสัมพันธ์ยิ่งสั่นคลอนหนักขึ้น เมื่อโชคชะตาเล่นตลกให้เกิดเหตุร้ายขึ้นกับคนใกล้ตัวของเจนเล็กอีกครั้ง
เจนเล็กจะยังสามารถเชื่อใจผู้ชายที่ชื่อเจนใหญ่คนนี้ได้อีกจริงหรือไม่? ติดตามชมได้ในซีรีส์ “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional” EP.6 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.00 น. ทางแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com
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