เรื่องย่อซีรีส์ “เงาใต้พระจันทร์ - Moonshadow”
บทประพันธ์ : ดอกไม้แห่งความทรงจำ
บทโทรทัศน์ :
กำกับการแสดง : ขนิษฐา ขวัญอยู่
ผู้ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังทางแอปพลิเคชั่น oneD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569
เรื่องย่อ
“จันทร์” (เอมี่ ทสร) นักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์ เกิดไป One night stand กับ “คีย์” (บอนนี่ ภัทราภัสร์) สาวสวยเจ้าเสน่ห์ แม้ว่า “จันทร์” จะไม่คิดสานต่อ แต่เด็กแสบอย่าง “คีย์” กลับยื่นข้อเสนอให้ “จันทร์” เลี้ยงดูเธอเป็นเด็กในความดูแล! เมื่อเวลาผ่านไป ทั้งคู่เริ่มหวั่นไหวและรักกันขึ้นมาจริงๆ แต่ “เจ” (ฟิล์ม รชานันท์) รักแรกของ “จันทร์” กลับมาทำให้ความรักของทั้งคู่ต้องยุ่งเหยิง ความสัมพันธ์และความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. เอมี่ ทสร กลิ่นเนียม รับบท จันทร์
2. บอนนี่ ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์รับบท คีย์
3. ฟิล์ม รชานันท์ มหาวรรณ์ รับบท เจ
4. เจมี่ จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์ รับบท พีช
5. เค เลิศสิทธิชัย รับบท ภู
6. เอเจ ชยพล จุฑามาศ รับบท เกม
7. พีท ทองเจือ รับบทพศิน
8. สุปราณี เจริญผล รับบท กะรัต
9. สโรชา วาทิตตพันธ์ รับบทพิณ
10. อาภาศิริ นิติพน รับบท คุณหญิงจรรยา
11. ดวงตา ตุงคะมณีรับบท ป้ามลฤดี
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