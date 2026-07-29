“เอมี่-บอนนี่” ประชันฝีมือ “ฟิล์ม” เปิดฉากรักร้อนแรงในซีรีส์ “เงาใต้พระจันทร์”

“เอมี่ - บอนนี่” ประชันฝีมือ “ฟิล์ม” ฟาดแบบไม่ยั้ง!ในซีรีส์ “เงาใต้พระจันทร์ - Moonshadow” ถ่ายทอดความสัมพันธ์ลึกซึ้ง จาก One night stand สู่รักสามเส้าสุดร้อนแรง เริ่มตอนแรก 12 สิงหาคมนี้ ทาง GMM25
เตรียมพบกับการปะทะฝีมือของ 3 สาวสุดยอดนักแสดงจาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำ ของเมืองไทย กับซีรีส์คุณภาพเรื่องใหม่ที่แฟนๆ ต่างรอคอย “เงาใต้พระจันทร์ - Moonshadow” ใต้แสงจันทร์และเสียงเพลง หัวใจบรรเลงเรื่องของเรา ผ่านการถ่ายทอดอารมณ์โดยสองสาวสุดปัง “เอมี่ ทสร กลิ่นเนียม” และ “บอนนี่ ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์” ปะทะเคมีสุดเชือดเฉือนกับสาวสุดฮอต “ฟิล์ม รชานันท์ มหาวรรณ์” ที่จะมาเปิดเผยความสัมพันธ์ลับๆ One night stand ของคนใต้เงากับโมเมนต์ที่โตขึ้นกว่าเดิม ใกล้ชิดลึกซึ้งยิ่งกว่าเคยของ “เอมี่ - บอนนี่” ร่วมด้วยทัพนักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มากฝีมือ อย่าง เจมี่ จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์, เค เลิศสิทธิชัย, เอเจ ชยพล จุฑามาศ, พีท ทองเจือ, สุปราณี เจริญผล, สโรชา วาทิตตพันธ์, อาภาศิริ นิติพน, ดวงตา ตุงคะมณี ฯลฯ จากฝีมือการกำกับฯ ของ “ฝน ขนิษฐา ขวัญอยู่” รับประกันคุณภาพเต็มร้อย ครบทุกโมเมนต์ทุกความฟิน
ซีรีส์ “เงาใต้พระจันทร์ - Moonshadow” เป็นเรื่องราวของ “จันทร์” (เอมี่ ทสร) นักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์ เกิดไป One night stand กับ “คีย์” (บอนนี่ ภัทราภัสร์) สาวสวยเจ้าเสน่ห์ แม้ว่า “จันทร์” จะไม่คิดสานต่อ แต่เด็กแสบอย่าง “คีย์” กลับยื่นข้อเสนอให้ “จันทร์” เลี้ยงดูเธอเป็นเด็กในความดูแล เมื่อเวลาผ่านไป ทั้งคู่เริ่มหวั่นไหวและรักกันขึ้นมาจริงๆ แต่ “เจ” (ฟิล์ม รชานันท์) รักแรกของ “จันทร์” กลับมาทำให้ความรักของทั้งคู่ต้องยุ่งเหยิง ความสัมพันธ์และความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ร่วมค้นหาเงาที่ซ่อนอยู่ใต้พระจันทร์ไปพร้อมกัน
ติดตามชมซีรีส์ “เงาใต้พระจันทร์ - Moonshadow” ได้ทุกวันพุธ เวลา 20.30 น. ดูทีวีช่อง GMM25 ดูย้อนหลังทางแอปพลิเคชั่น oneD เวลา 21.30 น. เริ่มตอนแรก 12 สิงหาคม 2569
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