เรื่องย่อตอน ละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” ตอนที่ 12-13 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 12 ออกอากาศวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น.ทางช่อง 3
ในขณะที่สถานการณ์ทุกอย่างดูเหมือนกำลังจะคลี่คลาย ลูกน้องของ หลุยส์ (บอล อัศนัย) กลับบุกมาโจมตีหมายเอาชีวิตกลุ่มของ โก้ (กระทิง ขุนณรงค์), ริสา (เก้า สุภัสสรา), มังกร (ณ ณภัทร), เชน (หยวน กวินรัฎฐ์), เจ๊หงษ์ (สุ่ย ษรฉัตร), อั่งเปา (บอลชอน ธนวัฒน์), เก๋า (ปราบ ยุทธพิชัย) และ พยัคฆ์ (เกริก ชิลเลอร์) แบบไม่ทันตั้งตัว เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้หลุยส์ปักใจเชื่อว่าตนเองสามารถกำจัดเสี้ยนหนามที่จ้องจะทำลายธุรกิจลงได้จนหมดสิ้น ทว่า การกระทำบุ่มบ่ามกลับสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับ วิสุทธิ์ (ตฤณ เศรษฐโชค) จนถึงขั้นเอ่ยปากต่อว่าหลุยส์อย่างหนัก ทางด้านหลุยส์เองนอกจากจะหงุดหงิดที่ถูกตักเตือนแล้ว เขายังถูกบีบให้ต้องรับผิดชอบโปรเจกต์มืดชิ้นใหม่ชนิดที่ปฏิเสธไม่ได้ ในขณะที่รอยร้าวเริ่มขยายวงกว้างฝั่ง "แอดมิน" ก็ได้รับภารกิจใหม่สุดท้าทาย นั่นคือการเดินเกมทำลายความเชื่อใจระหว่างหลุยส์และวิสุทธิ์ เพื่อกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายทั้งหมดนี้ให้สิ้นซาก
ตอนที่ 13 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ความหวาดระแวงเริ่มก่อตัว เมื่อ หลุยส์ (บอล อัศนัย) เกิดความกังวลใจจนต้องเดินทางไปตรวจสอบรถขนเงินที่โรงงานด้วยตัวเอง ในขณะเดียวกัน โก้ (กระทิง ขุนณรงค์) และ เชน (หยวน กวินรัฎฐ์) กำลังตกอยู่ในสถานการณ์คับขันและพยายามหาทางเอาชีวิตรอด โดยมี ริสา (เก้า สุภัสสรา) และ อั่งเปา (บอลชอน ธนวัฒน์) คอยประสานงานช่วยเหลืออยู่ห่างๆ แต่แล้วสถานการณ์กลับตึงเครียดขึ้น เมื่อ มังกร (ณ ณภัทร) ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญให้คอยจับตาประกบหลุยส์ กลับหายตัวไปดื้อๆ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากถูกตำรวจสะกดรอยตามอย่างกระชั้นชิด การหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในนาทีวิกฤตจนเกือบทำให้ทุกคนถูกจับได้สร้างความโกรธแค้นและจุดชนวนความแคลงใจให้กับคนในทีมอย่างหนัก ทุกคนเริ่มหันมาหวาดระแวงในตัวมังกร จนพลอยทำให้ริสารู้สึกไม่สบายใจและกังวลกับรอยร้าวครั้งนี้
ละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 รับชมย้อนหลังทาง Netflix และแอปพลิเคชั่น 3Plus
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