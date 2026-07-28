ซิทคอม “ใต้โต๊ะทำงาน” ตอนที่ 7 “แพ้เสียงในหัว”

เมื่อทีมใต้โต๊ะรับงานทำ Vlog ให้ คุณอุ๋ง (ดีเจ.บุ๊คโกะ) ไฮโซสาวผู้มีเงื่อนไขการบรีฟงานสุดย้อนแย้ง เพราะทุกคำขอดูเหมือนจะเป็นไปได้... แต่กลับจับต้นชนปลายแทบไม่ถูก แถมคนรอบตัวคุณอุ๋งแต่ละคนก็พร้อมออกความคิดเห็น แม้สามหนุ่ม โช (ดีเจ.โบ) ปลื้ม (ดีเจ.อาร์ต) และ ติงติง (ดีเจ.เผือก) จะพยายามอดทนกับทุกความป่วน จนการทำงานครั้งนี้เต็มไปด้วยแรงกดดันและความวุ่นวายเกินคาด ในขณะที่ พี่อ้อย (ดีเจ.พี่อ้อย) ก็โผล่มาเซอร์ไพร์สและพร้อมเดินหน้ากับการมาทวงหนี้พวกเขาอีกครั้ง
งานนี้สามหนุ่มแก๊งใต้โต๊ะจะฝ่าชะตาชีวิตสุดโหดครั้งนี้ไปได้ยังไง? ตามลุ้นได้ในซิทคอม “ใต้โต๊ะทำงาน - Under The Working Desk” EP.7 ตอน “แพ้เสียงในหัว” วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2569 เวลา 21.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD เวลา 22.00 น.
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