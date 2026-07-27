“ภณ” บุกพังงานหมั้น “จีน่า-เดี่ยว” พาเจ้าสาวหนี!

“ภณ ณวัสน์” บุกพังงานหมั้น “จีน่า ญีนา - เดี่ยว สุริยนต์” ประกาศรักลั่น ก่อนจูบสนั่นกลางงาน ชิงตัวเจ้าสาวหนีต่อหน้าทุกคน ในละคร “ธาตรี”
แฟนละครเตรียมกรี๊ด เพราะหลังจากนี้จะพาไปดูฉากฟินทะลุจอ! ของละคร “ธาตรี” เมื่อคนปากแข็งอย่าง น้ารี (ภณ ณวัสน์) ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด บุกงานหมั้นของ ระจิตต์ (จีน่า ญีนา) แบบไม่แคร์สายตาใคร พร้อมประกาศความในใจที่เก็บมานานต่อหน้าทุกคน
แต่แค่คำว่ารักคงยังไม่พอ! เพราะน้ารีเทกแอ็กชั่นใหญ่จับระจิตต์จูบกลางงานหมั้น ทำเอาแขกทั้งงานช็อกกันถ้วนหน้า รวมถึง วิจารณ์ (เดี่ยว สุริยนต์) ว่าที่เจ้าบ่าว ที่ได้แต่ยืนมองเหตุการณ์สุดชุลมุนตรงหน้า น้ารีตัดสินใจชิงตัวเจ้าสาวออกจากงาน ทิ้งงานหมั้นให้พังในพริบตา งานนี้ทั้งดราม่า ทั้งโรแมนติก ทั้งลุ้นระทึก ครบทุกอารมณ์จนคนดูห้ามกะพริบตา
จูบเดียวจะเปลี่ยนทุกอย่างจริงหรือไม่ แล้วรักครั้งนี้จะลงเอยแบบไหน ลุ้นไปพร้อมกันในละคร “ธาตรี” วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
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