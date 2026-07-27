เรื่องย่อละคร “สองหัวใจ - Brothers”
บทประพันธ์ : เพชรพญาธร
บทโทรทัศน์ : ชญานันท์
กำกับการแสดง : กฤษณุ อ่ำปลอด
ผู้ผลิต : บริษัท หก สี่ เอี่ยว จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 รับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569
เรื่องย่อ
โอบ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) เจ้าของค่ายมวยคิง และผู้มีอิทธิพลหน้าใหม่ที่น่าจับตามอง ผู้สร้างตัวจากโลกสีเทาจนมีอำนาจและชื่อเสียงในวงการมวย เขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อผลักดัน อาร์ม (เด่นคุณ งามเนตร) น้องชาย ให้เป็นนักมวยชื่อดัง แต่ความสำเร็จของอาร์มและการเติบโตของโอบกลับกระทบผลประโยชน์ของ เพ้ง (เจ๋ง เดชา) เจ้าของค่ายมวยโอเชี่ยน คู่ปรับคนสำคัญ โดยมี เลี้ยง (ท็อป ทศพล) เป็นนักมวยในค่าย
ขณะเดียวกัน ดอม (เจมส์ มาร์) นักมวยงานวัด ผู้ใช้ชีวิตเรียบง่าย กับ ฝน (อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม) ภรรยา แม้ความรักของทั้งคู่ต้องเผชิญแรงกดดันจากครอบครัวของฝน แต่ทั้งสองยังคงจับมือฝ่าฟันทุกอุปสรรค กระทั่งฝนซึ่งเป็นตำรวจฝีมือดีด้านแม่นปืน ถูกย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพฯ โดยมี แชมป์ (อ๋อง สิทธานต์) รุ่นพี่คอยเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา ขณะที่ดอมได้รับภารกิจลับให้แฝงตัวเข้าไปทำงานในบาร์ของโอบ เพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและยาเสพติด
เมื่อดอมได้เข้ามาอยู่ท่ามกลางแก๊งของโอบ ซึ่งมี ดำ (บอย ภิษณุ), โป้ง (สมิธ ภาสวิชญ์) และ ห้าว (แก๊ป จักริน) คอยร่วมทุกข์ร่วมสุขและดูแลค่ายมวย ดอมค่อยๆ ได้รับความไว้วางใจจากทุกคน กระทั่งโชคชะตานำพาให้โอบได้กลับมาพบฝน รักแรกที่ไม่เคยลืม และพยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์อีกครั้ง ขณะที่ดอมต้องเผชิญความขัดแย้งระหว่างหน้าที่กับความรู้สึก มิตรภาพ ความรัก และการแก้แค้น จึงค่อย ๆ หลอมรวมเป็นบททดสอบครั้งสำคัญ เมื่อถึงวันที่ต้องเลือก หัวใจเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสิน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. ณเดชน์ คูกิมิยะรับบทโอบ
2. เจมส์ มาร์รับบทดอม
3. อแมนด้า ชาลิสา ออบดัมรับบทฝน
4. เดชา โคนาโลรับบทเพ้ง
5. ทศพล หมายสุขรับบทเลี้ยง
6. ภาสวิชญ์ บูรณนัติรับบทโป้ง
7. ภิษณุ จุฑานิ่มสกุลรับบทดำ
8. จักริน ภูริพัฒน์รับบทห้าว
9. สิทธานต์ ศุภเกรียงไกรรับบทแชมป์
10. ศิร์รัฐ นิธิธนวิบูลย์รับบทป้อม
11. ชาราฎา อิมราพรรับบทเพลิน
12. ศุกล ศศิจุลกะรับบทชัย
13. ปรานี เจริญผลรับบทสุข
14. แดนดาว ยมาภัยรับบทกวาง
15. ปรเมศร์ น้อยอ่ำรับบทพินิจ
16. ณัฐชัย สิรินันทโชติรับบทจอร์จ
17. พงศ์พิชญ์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล รับบท บอย
18. สิรชัย แสงสิริรับบทเดช
นักแสดงรับเชิญ
19. กอบสุข จารุจินดารับบทเจ้สุข
20. เด่นคุณ งามเนตรรับบท อาร์ม
21. นันทศัย พิศลยบุตรรับบทแมน
22. ธวัศสรรค์ เปล่งศิริวัธน์รับบทโก้
23. ปฤสยา ศรีรัศวดีรับบทแพร
24. สกลรัฐ พันเทศ รับบทตี๋
25. โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว รับบทผู้กำกับเมฆ
26. วรพรตชะเอมรับบทแสน
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์