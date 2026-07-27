“ณเดชน์-เจมส์ มาร์” เปิดศึกชิงหัวใจ! “อแมนด้า” ในละครใหม่ “สองหัวใจ”

“ณเดชน์” ปะทะเดือด “เจมส์ มาร์” เปิดศึกชิงหัวใจ “อแมนด้า” ในละครเรื่องใหม่ “สองหัวใจ” เมื่อมิตรภาพที่เดิมพันด้วยชีวิตต้องพังทลายเพราะรักสามเส้า! เริ่มตอนแรก 11 สิงหาคมนี้ ทางช่อง 3
เตรียมสัมผัสศึกหัวใจที่เต็มไปด้วยความรัก ความผูกพัน และการแก้แค้น กับละครแอ็กชั่น ดราม่า โรแมนติก ฟอร์มเข้มข้น “สองหัวใจ” ของผู้จัด หงษ์ ธัญนิธิ ฉันท์เอกสิทธิ์ จาก บริษัท หก สี่ เอี่ยว จำกัด ที่จัดเต็มทั้งฉากบู๊สุดเดือดและดราม่าที่ชวนลุ้นทุกอารมณ์ งานนี้คว้าพระเอก 2 ซุป’ตาร์ ณเดชน์ คูกิมิยะ และ เจมส์ มาร์ มาประชันฝีมือในบทบาทครั้งสำคัญ พร้อมด้วยนางเอกสาวสวย อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม กับบทบาทผู้หญิงคนเดียวที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนของสองหัวใจ เสริมทัพด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น เจ๋ง เดชา โคนาโล, ท็อป ทศพล หมายสุข, สมิธ ภาสวิชญ์ บูรณนัติ, อ๋อง สิทธานต์ สงวนศักดิ์ภักดี, บอย ภิษณุ นิ่มสกุล, แก๊ป จักริน ก่อสัมพันธ์, ป๊อป ศิร์รัฐ ฉายา, จ๊ะจ๋า แดนดาว ยมาภัย, โจม ศุกล วิจิตรเมธา และ ไก่ สุปรานี เจริญผล โดยเป็นผลงานจากบทประพันธ์ของ เพชรพญาธร บทโทรทัศน์โดย ชญานันท์ และการกำกับการแสดงโดย กฤษณุ อ่ำปลอด
“สองหัวใจ” เป็นเรื่องราวของ โอบ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) กับ ดอม (เจมส์ มาร์) ผู้ชายสองคนที่ตายแทนกันได้ ความผูกพันที่เขามีให้กันมันมากกว่าคำว่าพี่น้อง แต่หัวใจของทั้งคู่กลับมีให้กับผู้หญิงคนเดียวกัน อดีต ฝน (อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม) คือรักแรกที่อยู่ในใจโอบเสมอมา เป็นคนที่โอบพยายามดิ้นรนทำทุกวันนี้เพื่อให้มีอนาคตร่วมกัน แต่วันนี้ฝนเป็นภรรยาของดอม เป็นคนที่ดอมยอมเสียสละทุกอย่างในชีวิตเพื่อให้ได้อยู่ด้วยกัน ต่างคนต่างรัก ต่างคนต่างไม่รู้ และต่างคนต่างต้องเจ็บ หัวใจเท่านั้นที่จะตัดสิน
ด้านนักแสดงนำทั้ง 3 คน ต่างเล่าถึงความท้าทายของบทบาทในเรื่องนี้
โดย “ณเดชน์ คูกิมิยะ” เล่าว่า “โอบเป็นตัวละครที่ผมชอบมากครับ เพราะเป็นคนที่ชัดเจนทั้งเรื่องความรัก ความผูกพัน และความแค้น เรื่องนี้มีทั้งแอ็กชั่นและดราม่าที่เข้าถึงอารมณ์ ที่ไม่ได้เล่าแค่เรื่องความรัก แต่ยังพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวละครที่มีเหตุผล ทุกการตัดสินใจล้วนมีผลตามมาครับ”
ขณะที่ “เจมส์ มาร์” เล่าถึงตัวละครดอมว่า “เป็นนักมวยงานวัดที่ต้องเจอกับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิต บทนี้ท้าทายมาก เพราะต้องเรียนซ้อมมวยและทำความเข้าใจตัวละครที่มีความซับซ้อน เป็นคนดีที่ต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์กดดัน อยากให้แฟนๆ ลุ้นไปกับเส้นทางของดอมครับ”
ด้าน “อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม” เสริมว่า “ฝนเป็นตำรวจสไนเปอร์ที่มีทั้งความเก่ง เด็ดขาด และมุมอ่อนโยนเมื่ออยู่กับคนที่รัก บทนี้เป็นครั้งแรกที่ต้องยิงปืนและเล่นฉากแอ็กชั่นจริงจัง อยากให้ทุกคนติดตาม เพราะจะได้เห็นด้าในคาแร็กเตอร์ที่แตกต่างออกไปค่ะ”
เมื่อความรักกลายเป็นบททดสอบของมิตรภาพ และความจริงกำลังเปลี่ยนชีวิตของพวกเขา บทสรุปจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในละคร “สองหัวใจ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 เริ่มตอนแรกวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus รับชมย้อนหลังทาง Netflix เวลา 22.30 น.
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