“ดิว” โชว์กึ๋นสเก็ตช์ภาพเบาะแส! แท็กทีม “ธี” ไล่ล่าตัวการคดี “Nekros”

“ดิว จิรวรรตน์” โชว์กึ๋นสเก็ตช์ภาพเบาะแส! แท็กทีม “ธี ธีรเดช” ไล่ล่าตัวการคดี “Nekros” ในซีรีส์ “Mr.Kill มังงะสั่งตาย” EP.4
หลังจาก “เคย์” (ดิว จิรวรรตน์) เข้ามารับหน้าที่ “ที่ปรึกษาพิเศษ” ให้กับทีมสืบสวนคดี Nekros เขาได้ใช้วิธีสเก็ตช์ภาพเบาะแสสำคัญในคดีลักพาตัว สส.จรัสพงษ์ เพื่อยื่นมือเข้าช่วยทีมของ “ภัทร” (ธี ธีรเดช) ซึ่งความแม่นยำของเคย์ยิ่งทำให้ภัทรมั่นใจว่าเขาจะเป็นกำลังสำคัญในการไขคดีนี้ได้อย่างแน่นอน ปริศนาเริ่มขยับเข้าใกล้ความจริง เมื่อภัทรได้รู้ข้อมูลบางอย่างจากการตามไล่ล่าตัว “นายคิม” ผู้ต้องสงสัยในคดีลักพาตัว สส.จรัสพงษ์ นำไปสู่การไขคดี Nekros คดีนี้จะลงเอยอย่างไร ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “Mr.Kill มังงะสั่งตาย” EP.4 ออกอากาศวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD เวลา 21.30 น.
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