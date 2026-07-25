“มินลี” ส่ง “ต่อ” แฉความฉาวบิ๊กใหญ่ในวงการ!

แผนแก้แค้นครั้งสุดท้าย! “มินลี ธนากร” ส่ง “ต่อ อรรถกร” แฉความฉาวบิ๊กใหญ่ในวงการ ใน “PAYBACK The Series” EP.9
ไต่ระดับความเดือดมาจนใกล้ถึงบทสรุปสุดท้ายแล้ว สำหรับซีรีส์แนวดราม่าเข้มข้นที่ดัดแปลงจากเว็บตูนเกาหลีเรื่องดัง “PAYBACK The Series” เมื่อแบ็กใหญ่ถูกโจมตี งานนี้คนตัวเล็กๆ จึงต้องลุกขึ้นมาสู้กับอิทธิพลมืดที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตึกมายาอันสวยงาม แต่เกมแก้แค้นครั้งนี้อาจอันตรายจนถึงขั้นต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน!
เจย์ (ท็อปแท็ป จารุกิต) ถูก ทรงพล (หมู กลศ) ข่มขู่ให้ถอยออกจากโปรเจกต์ซีรีส์ The memory ไม่เช่นนั้นอาจมีจุดจบเช่นเดียวกับ ภาวิณี (นุ๊ก สุทธิดา) แม่ของเขา เจย์บอกกับ ซัน (มินลี ธนากร) ว่าจะจัดการเรื่องทุกอย่างเอง และขอให้ซันอยู่ห่างๆ จากเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัย ก่อนที่เขาจะเดินทางไปต่างประเทศแบบไม่มีกำหนดกลับ แต่ซันกลับพบว่า ทูโอ (ต่อ อรรถกร) ถูก แบ้งค์ (ฟูไอซ์ ธนวัตร) หลอกไปให้นายทุนล่วงละเมิดทางเพศเพื่อแลกกับการได้รับบทในซีรีส์ The Memory ซันจึงชวนให้ทูโอแก้แค้นคนที่ทำร้ายเขา และในวันงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ ทูโอบอกกับซันว่าจะมีงานจัดเลี้ยงกับกลุ่มนายทุนหลังงานแถลงข่าว และเขาจะแอบอัดคลิปส่งไปให้กับซันที่แฝงตัวอยู่ใกล้ๆ งาน แต่ทูโอกลับถูกแบ้งค์จับได้ว่าเขาแอบส่งคลิปไปให้ซัน แบ้งค์จึงรีบรายงานเรื่องนี้กับทรงพลทันที!
ดูเหมือนว่าเกมแก้แค้นครั้งนี้เริ่มอันตรายจนซันแทบรับมือไม่ไหว ซันจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์ถูกตามล่าครั้งนี้ได้หรือไม่ ติดตามชมได้ใน “PAYBACK The Series” EP.9 ออกอากาศวันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2569 เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 ดูออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่น oneD และดูออนไลน์เวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23.30 น. บนแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com นอกจากนี้สามารถรับชมที่ญี่ปุ่นทาง Rakuten TV เกาหลีใต้ทาง Heavenly และพื้นที่ไต้หวัน ทาง LINE TV เท่านั้น
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