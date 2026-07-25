ช่อง 7HD ส่ง “อ๊อฟ-พีพี” ประชันเคมีครั้งแรกใน “หลวงพ่อเสือ” บู๊ฮาดราม่าครบเครื่อง

ปักหมุดรอชมละครใหม่ช่อง 7HD “หลวงพ่อเสือ” ครบรส ทั้งแอ็กชั่น ดราม่า คอเมดี้ และสอดแทรกธรรมะสอนใจ จับคู่ “อ๊อฟ ชนะพล” ประกบ “พีพี พัชญา” ครั้งแรก ร่วมด้วย “ไทด์ เอกพัน” ในบทพระ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. เริ่มวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคมนี้
ช่อง 7HD เตรียมพาแฟนละครสนุกไปกับภารกิจสุดระทึกปนฮา ใน หลวงพ่อเสือ ผลงานการผลิตจากค่าย โคลีเซี่ยม อินเตอร์ กรุ๊ป ที่ผสมครบรสทั้งแอ็กชั่น ดราม่า คอเมดี้ สอดแทรกหลักธรรมให้คนดูได้อิ่มทั้งความบันเทิงและข้อคิด นำแสดงโดย อ๊อฟ ชนะพล สัตยา กับบทบาทของ “ชาญศึก” ตำรวจหนุ่มฝีมือดีที่ต้องกลายมาเป็น “บุญรอด” ผู้ต้องหาความจำเสื่อม ประกบคู่ครั้งแรกกับ พีพี พัชญา เพียรเสมอ ในบทนักสืบเอกชนสาวขาลุย นอกจากความเข้มข้นของเรื่องราวแล้ว ยังได้นักแสดงคุณภาพ ไทด์ เอกพัน บรรลือฤทธิ์ มารับบท หลวงพ่อเสือ พระนักปฏิบัติผู้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอน และใช้ธรรมะเอาชนะอธรรม พร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง อาทิ ริส วิชญพงศ์ เอี่ยมสะอาด, อลิศ ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน, ณดล กณิณ, สุรวุฑ ไหมกัน, ชมพูนุท พึ่งผล, ธนายง ว่องตระกูล, ฐปนัท สัตยานุรักษ์, ซัน วงศกร, ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา, กิตติพัชญ์ แกว่นเขต, ณภัทร พูลศิริ, พลตรี แสงมณี, ณวรรธ โออินทร์, ปรเมษฐ์ ศิลปประภา, ปรีชา เกตุคำ, ด.ช.เบญจมินทร์ แคสเปอร์ รวมถึง “เปลี่ยนนาย” สุนัขแสนรู้ขวัญใจโซเชียล ที่จะมาสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้ชมตลอดทั้งเรื่อง
หลวงพ่อเสือ จากบทประพันธ์ของ มิสเตอร์เค บทโทรทัศน์ โดย บุหลันดั้นเมฆ / ณัฏฐพล เกษบุญชู กำกับการแสดงโดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และ ชัชวาลย์ คล้องช้าง เรื่องราวความสนุกเริ่มต้นขึ้น เมื่อ หลวงพ่อเสือ (ไทด์ เอกพัน) พระนักปฏิบัติที่มีประวัติไม่ธรรมดา ได้ช่วยชายนิรนามไว้และตั้งชื่อให้ว่า บุญรอด (อ๊อฟ ชนะพล) เขาความจำเสื่อมแต่กลับมีเพชรมูลค่ามหาศาลไว้ในครอบครอง แต่ก่อนจะจำความได้ หนูนา (พีพี พัชญา) นักสืบสาวก็บุกมาถึง และพยายามจับเขาในข้อหาโจรขโมยเพชร! สามคน หนึ่งภารกิจ เพื่อส่งเพชรคืน… จากความสัมพันธ์แบบงงๆ กลับพาพวกเขาไปสู่ความลับที่ถูกปิดบังไว้ ปฏิบัติการสุดโหดปนฮาครั้งนี้เลยไม่ง่ายแบบที่คิด ชวนลุ้นไปกับเรื่องความรักระหว่างบุญรอดและหนูนา
“อ๊อฟ - พีพี” พร้อมใจกันชวนแฟนๆ ให้รอติดตามชมละคร
อ๊อฟ “เรื่องนี้สนุกครับ ตัวผมจะมี 2 คาแร็กเตอร์ คือเป็นนายตำรวจชื่อ ชาญศึก แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ความจำเราหายไป แล้วได้มาพบกับหลวงพ่อเสือ ก็ตั้งชื่อให้เราใหม่ว่า บุญรอด คาแร็กเตอร์ของ 2 ตัวละครนี้ก็ต่างกันไปเลย เป็นอะไรที่ก็ท้าทาย ส่วนการทำงานก็สนุกครับ เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่บู๊ ตัวคาแร็กเตอร์บุญรอดก็จะมีความคอเมดี้ร่วมอยู่ด้วย เป็นอะไรใหม่ๆ สำหรับผมเหมือนกันนะ ส่วนมากผมจะเล่นบู๊กับดราม่า เรื่องนี้ก็จะเพิ่มความคอเมดี้เข้าไป ส่วนการเล่นคู่กับพีพี ผมกับน้องร่วมงานกันเป็นครั้งแรก แต่พีพีเก่งครับ น้องเป็นนักแสดงที่ตั้งใจนะ คือเขาอาจจะไม่ถนัดเรื่องบู๊ แต่ก็ทำเต็มที่ โดยรวมหลวงพ่อเสือถือว่าเป็นละครน้ำดีเรื่องหนึ่งที่สอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะเกือบจะทุกๆ ฉากเลย อยากให้ทุกคนสนุกไปกับละคร พร้อมกับได้ข้อคิดต่างๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยครับ”
พีพี “เรื่องนี้ พีพีรับบท หนูนา ค่ะ เป็นนักสืบสาว อดีตตำรวจเก่าที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ คาแร็กเตอร์นี้ แรกๆ แอบกดดันนิดนึง ถึงแม้จะเคยเล่นบู๊มา แต่เรื่องนี้บู๊จัดเต็มเลย แล้วพอต้องมาเจอกับพี่อ๊อฟ ที่จะบอกว่าเป็นคิงออฟบู๊ของช่องคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ เราก็แอบกังวลว่าจะทำให้งานช้าไหม แต่พอได้เข้าฉากกัน พี่อ๊อฟน่ารักมากค่ะ จะคอยช่วยแนะนำเราตลอด ดีใจมากที่ได้เล่นกับพี่อ๊อฟ ส่วนบรรยากาศในกองนี้อบอุ่นค่ะ กับพี่ไทด์เคยร่วมงานกันใน ชาติลำชี เรื่องนั้นพี่ไทด์รับบทเป็นคุณพ่อของเรา พอเรื่องนี้พี่ไทด์มารับบทพระเราก็ยิ่งศรัทธา คือพี่ไทด์ทำให้เราอินจริงๆ ส่วนกับพี่ท๊อป เป็นการทำงานร่วมกันครั้งแรกค่ะ พี่ท๊อปเป็นผู้กำกับที่อธิบายกับนักแสดงได้อย่างละเอียด เราเข้าใจ เรื่องนี้ยังมี พี่โจ้ (ชัชวาลย์ คล้องช้าง) เป็นผู้กำกับร่วมด้วยอีกคน กับพี่โจ้เราร่วมงานกันบ่อยมากค่ะ ก็เลยไม่มีตรงไหนให้เรากังวลเลย ตอนนี้ละครกำลังจะออกอากาศแล้ว พีพีอยากชวนทุกคนให้รอติดตามชมละครเรื่องนี้จริงๆ เพราะนอกจากความสนุก ในละครยังมีสีสันอย่างน้องหมา เปลี่ยนนาย ที่มาร่วมแสดงในละครเรื่องนี้ด้วย น้องเป็นสุนัขแสนรู้ที่พีพีเชื่อว่า คนดูน่าจะอมยิ้มไปกับหลายๆ ฉากที่มีน้องออกมาแน่นนอนค่ะ”
ติดตามชมความสนุกครบรสของละคร “หลวงพ่อเสือ” ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. เริ่มตอนแรก วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35
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