เรื่องย่อละคร “หลวงพ่อเสือ - Man Of Virtue”
บทประพันธ์ : มิสเตอร์เค
บทโทรทัศน์ : บุหลันดั้นเมฆ / ณัฏฐพล เกษบุญชู
กำกับการแสดง : บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ / ชัชวาลย์ คล้องช้าง
ผู้ผลิต : บริษัท โคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569
เรื่องย่อ
ผู้กองชาญศึก (ชนะพล สัตยา) สายลับฝีมือดี ได้รับคำสั่งจาก รองปพน (สุรวุฑ ไหมกัน) ให้ติดตามคดี “เพชรสีชมพู” มูลค่า 300 ล้านบาท ของ ไฮโซหยก (ชมพูนุท พึ่งผล) ที่ถูกโจรกรรมไป หลังจากทราบว่า กำนันแสวง (ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา) เจ้าพ่อแห่งบ้านดาวดับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขโมยเพชร ชาญศึกจึงแอบเข้าไปแฝงตัวเป็นลูกน้องของกำนันแสวงที่แม่ฮ่องสอน และสืบจนแน่ใจ ชาญศึกจึงส่งข้อความมายืนยันว่ากำนันแสวงซ่อนเพชรไว้ที่บ้านบนเขา ปพนจึงส่งทีมคอมมานโดเข้าไปบุก แต่กลับเกิดเหตุผิดพลาด กลุ่มคนร้ายไหวตัวทันยิงต่อสู้แล้วเอาเพชรหลบหนีไปโดยมีชาญศึกติดตามไปด้วย ต่อมา พบรถที่ใช้หลบหนีคว่ำอยู่กลางป่า ลูกน้องกำนันแสวงตาย 2 ศพ ส่วนอีกสองคนคือชาญศึก และ สกล (กิตติพัชญ์ แกว่นเขต) ที่หายไปพร้อมเพชรสีชมพู
ที่หมู่บ้านเชิงเขา หลวงพ่อเสือ (เอกพัน บรรลือฤทธิ์) กำลังปักกลดอยู่ พร้อมด้วย เต้าหู้ (ด.ช.เบญจมินทร์ แคสเปอร์) วิญญาณเด็กที่คอยติดตาม หลวงพ่อเสือพบชาญศึกในสภาพหมดสติลอยมากับน้ำจึงช่วยชีวิตไว้ 2 วันผ่านไป ชาญศึกฟื้นขึ้นมาพบว่าตัวเองความจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้เลย หลวงพ่อเสือจึงตั้งชื่อใหม่ให้ว่า “บุญรอด”
หนูนา (พัชญา เพียรเสมอ) นักสืบเอกชนอดีตตำรวจหญิงถูกส่งตัวมาสืบเรื่องเพชรที่แม่ฮ่องสอนเช่นกัน เนื่องจากทางบริษัทประกันสงสัยว่าไฮโซหยกอาจจะแกล้งสร้างเรื่องเพชรหายขึ้นมาเพื่อเอาเงินประกัน หนูนาได้ข่าวมาจากสายวงในตำรวจว่าเพชรหายไปพร้อมกับลูกน้องกำนัน 2 คน หนูนาได้ภาพชาญศึกกับสกลจากกล้องวงจรปิด และมีคนเห็นทั้งสองเดินทางเข้าไปในป่าชายแดน
ขณะที่หนูนาเข้ามาสืบในที่เกิดเหตุรถคว่ำในป่า จนกระทั่งเจอเข้ากับพวก ชาตรีธร (ณวรรธ โออินทร์) ลูกชายของกำนันแสวงซึ่งกำลังตามหาเพชรที่สูญหาย ชาตรีธรเข้าใจว่าหนูนาเป็นพวกเดียวกับชาญศึกและสกลจึงไล่ล่าจับเธอ หนูนาวิ่งหนีจนหลงป่า และได้พบเข้ากับหลวงพ่อเสือที่ธุดงค์มากับบุญรอด หนึ่งในคนร้ายที่เธอกำลังตามหาอยู่นั่นเอง หนูนาจำต้องอาศัยไปกับคณะหลวงพ่อเสือและบุญรอดเพื่อออกจากป่า โดยหลอกว่าเป็นนักศึกษาเข้ามาศึกษาแมลง ระหว่างนั้นก็แอบสืบเรื่องราวของบุญรอดไปด้วย แต่ทราบจากหลวงพ่อว่าบุญรอดความจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้ทั้งนั้น แต่หนูนาก็ยังไม่ไว้ใจทั้งคู่อยู่ดี
ด้านปพนสั่งการให้ ผู้กองกานต์ (วิชญพงศ์ เอี่ยมสะอาด) พร้อม หมวดเอ (ปรเมษฐ์ ศิลปประภา) และ จ่าเหลิม (ธนายง ว่องตระกูล) ลงพื้นที่ไปสืบทันทีโดยปิดเป็นภารกิจลับ ส่วน สรัญญา (ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน) นักข่าวสาวคนรักเก่าของผู้กองกานต์ รู้ว่าผู้กองมาสืบคดีเพชรเช่นกันก็แอบตามติดกานต์เพื่อสืบหาข่าวเพชรด้วย จนกานต์จับได้ สรัญญาเสนอตัวช่วยเหลือกานต์ในการตามหาพวกชาญศึกด้วยคอนเน็กชั่นที่เธอรู้จัก ทั้งนักข่าวและตำรวจตระเวนชายแดน
ภารกิจคืนเพชร บทสรุปจะจบลงอย่างไร เมื่อความทรงจำหายไป แต่ความจริงยังคงตามล่า ระหว่างการตามหาเพชรสีชมพู กับการพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่คนร้าย “บุญรอด” จะค้นพบอดีตของตัวเองได้หรือไม่ ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. ชนะพล สัตยา รับบท ร.ต.อ.ชาญศึก หรือ บุญรอด
2. พัชญา เพียรเสมอ รับบท ร.ต.ท. อารีนา หรือ หนูนา
3. วิชญพงศ์ เอี่ยมสะอาด รับบท ร.ต.อ.กานต์
4. ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน รับบท สรัญญา
5. ณดล กณิณ รับบท พอล ภัคพล
6. เอกพัน บรรลือฤทธิ์ รับบท ด.ต.เผด็จ หรือ หลวงพ่อเสือ
7. สุรวุฑ ไหมกัน รับบท พล.ต.ต.ปพน หรือ รองปพน
8. ชมพูนุท พึ่งผล รับบท หยก
9.ธนายง ว่องตระกูล รับบท จ่าเหลิม
10. ฐปนัท สัตยานุรักษ์ รับบท พ.ต.อ.ชีวิน หรือ ผู้กำกับชีวิน
11. ซัน วงศกร รับบท ครูปิยะ
12. ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา รับบท กำนันแสวง
13. กิตติพัชญ์ แกว่นเขต รับบท สกล
14. ณภัทร พูลศิริ รับบท ดารัด
14. พลตรี แสงมณี รับบท เล็ก เมืองคอน
15. ณวรรธ โออินทร์ รับบท ชาตรีธร
16. ปรเมษฐ์ ศิลปประภา รับบท ร.ต.ท.เอษณะ หรือ หมวดเอ
17. ปรีชา เกตุคำ รับบท ดาบสนิท หรือ ลุงสนิท
18. ด.ช.เบญจมินทร์ แคสเปอร์ รับบท เต้าหู้
19. สุนัข ชื่อ เปลี่ยนนาย รับบท สุนัขของหลวงพ่อเสือ
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