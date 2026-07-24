“ไป่ ทาคน” ถูกเล่นเกมจิตวิทยาหนัก ก่อนระเบิดศึกชิงบัลลังก์แชมป์

“ไป่ ทาคน” แบกวิกฤตครอบครัว เผชิญเกมจิตวิทยาปั่นประสาท ก่อนระเบิดศึกชิงบัลลังก์แชมป์ ในซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” EP.9
ความเข้มข้นเดินหน้าสู่จุดเดือดอย่างต่อเนื่องและใกล้ถึงบทสรุปเต็มที สำหรับซีรีส์ แอ็กชั่น ดราม่า สุดเข้มข้น “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 EP.9 เมื่อเรื่องราวของ สีหะ (รับบทโดย ไป่ ทาคน) ต้องเผชิญบททดสอบครั้งสำคัญทั้งในชีวิตและบนสังเวียนอีกครั้ง หลังครอบครัวต้องพบกับวิกฤตครั้งใหญ่ เมื่อแม่มีอาการทรุดหนักจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทำให้สีหะต้องแบกรับทั้งความกังวลและความรับผิดชอบไว้เพียงลำพัง
ขณะเดียวกัน ก่อนศึกชิงแชมป์จะเปิดฉาก สีหะยังต้องเผชิญแรงกดดันจากเสียงดูถูกของแฟนมวย รวมถึงแผนปั่นประสาทของ เทะตุน และ ยานไน ที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้เขาเสียสมาธิก่อนขึ้นชก แต่ด้วยคำสอนของ ทูระ (เน ทู ไนห์) ที่ย้ำให้มีสติ รู้เท่าทันเกมจิตวิทยา และอย่าหลงกลศัตรู ทำให้สีหะรวบรวมพลังใจก้าวขึ้นสู่สังเวียนด้วยความมุ่งมั่น พร้อมเผชิญหน้ากับ ซอ คู่ต่อสู้คนสำคัญในการชิงตำแหน่งแชมป์
ศึกครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อเข็มขัดแชมป์เท่านั้น แต่ยังเป็นการพิสูจน์ศักดิ์ศรี คุณค่า และความเชื่อมั่นในตัวเอง ท่ามกลางแรงเชียร์และกำลังใจจากครอบครัวที่พร้อมยืนเคียงข้างเขาในทุกวินาที บทสรุปของศึกชิงแชมป์ครั้งนี้ สีหะจะฝ่าทุกอุปสรรคและคว้าชัยชนะมาได้หรือไม่ ติดตามได้ในซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” EP.9 พร้อมระบบเสียง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาเมียนมา วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27
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