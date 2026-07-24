เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “วาดฝันวันวิวาห์ - In Love Forever” ตอนที่ 6 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 6 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
รัญชน์ (หลิงหลิง คอง) เอาใจ นีน (ออม กรณ์นภัส) เป็นพิเศษแทนการขอบคุณที่ให้ กิ่งกมล (กิ๊ก สุวัจนี) มาอยู่ด้วยกัน แล้วความรักของทั้งคู่ก็กลับมาสวีทหวานกันอีกครั้ง จน พี่นาย (ป๊อบ ศิร์รัฐ) ชวนฉลองใหญ่ แต่ความสุขของทั้งคู่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะกิ่งกมลผู้ไม่มีวันยอมแพ้ลูกสะใภ้ จนนีนหนีกลับบ้านพ่อแม่ และยื่นคำขาดกับรัญชน์ จนเจ้าตัวต้องตามง้อในแบบที่ต้องลำบากใจสุดๆ อีกครั้ง
ซีรีส์ “วาดฝันวันวิวาห์” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 รับชมย้อนหลังทาง 3Plus Premium และ Netflix
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