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“กิ๊ก สุวัจนี” เปิดครัวดวลเสน่ห์ปลายจวัก “ออม กรณ์นภัส” ชิงตำแหน่งคนโปรดของ “หลิงหลิง คอง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“กิ๊ก สุวัจนี” เปิดครัวดวลเสน่ห์ปลายจวัก “ออม กรณ์นภัส” ชิงตำแหน่งคนโปรดของ “หลิงหลิง คอง” ในซีรีส์ “วาดฝันวันวิวาห์”

เดินทางมาถึงช่วงวัดใจแล้ว สำหรับซีรีส์ “วาดฝันวันวิวาห์ - In Love Forever” เมื่อ กิ่งกมล (กิ๊ก สุวัจนี) เก็บน้ำตาเข้ากรุ แล้วหอบกระเป๋าย้ายเข้าบ้าน รัญชน์ (หลิงหลิง คอง) พร้อมเปิดโหมดกิ่งกมลการละคร หวังให้ลูกสาวเชื่อในคำพูดของตัวเอง ตีบทแม่แสนดีที่คนดูต้องยอมยกป้ายให้คะแนนการแสดงแบบเต็มร้อย!

งานนี้ดูเหมือนแผนของกิ่งกมลจะได้ผล เพราะไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไร รัญชน์ก็พร้อมเชื่อหมดใจ ทำเอา นีน (ออม กรณ์นภัส) ถึงกับกุมขมับ ต้องเร่งหาวิธีเปิดตารัญชน์ให้เห็นความจริง แต่ดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะแม่เล่นใหญ่ไม่มีแผ่ว ความสนุกยังทวีคูณกับศึกประชันฝีมือทำอาหารที่ทั้งนีนและกิ่งกมลงัดเสน่ห์ปลายจวักและเมนูเด็ดมาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใคร งานนี้ไม่ได้แข่งแค่เรื่องรสชาติ แต่ยังแข่งกันชิงตำแหน่งคนโปรดอีกด้วย

สุดท้ายแล้ว รัญชน์จะยกนิ้วให้ฝีมือของใคร ระหว่างอาหารจากภรรยาสุดที่รัก หรือเมนูจากแม่สุดเลิฟ และนีนจะรับมือกับเกมการละครของกิ่งกมลอย่างไร ติดตามชมได้ในซีรีส์ “วาดฝันวันวิวาห์ - In Love Forever” วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus

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“กิ๊ก สุวัจนี” เปิดครัวดวลเสน่ห์ปลายจวัก “ออม กรณ์นภัส” ชิงตำแหน่งคนโปรดของ “หลิงหลิง คอง”
“กิ๊ก สุวัจนี” เปิดครัวดวลเสน่ห์ปลายจวัก “ออม กรณ์นภัส” ชิงตำแหน่งคนโปรดของ “หลิงหลิง คอง”
“กิ๊ก สุวัจนี” เปิดครัวดวลเสน่ห์ปลายจวัก “ออม กรณ์นภัส” ชิงตำแหน่งคนโปรดของ “หลิงหลิง คอง”
“กิ๊ก สุวัจนี” เปิดครัวดวลเสน่ห์ปลายจวัก “ออม กรณ์นภัส” ชิงตำแหน่งคนโปรดของ “หลิงหลิง คอง”
“กิ๊ก สุวัจนี” เปิดครัวดวลเสน่ห์ปลายจวัก “ออม กรณ์นภัส” ชิงตำแหน่งคนโปรดของ “หลิงหลิง คอง”
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