“กิ๊ก สุวัจนี” เปิดครัวดวลเสน่ห์ปลายจวัก “ออม กรณ์นภัส” ชิงตำแหน่งคนโปรดของ “หลิงหลิง คอง” ในซีรีส์ “วาดฝันวันวิวาห์”
เดินทางมาถึงช่วงวัดใจแล้ว สำหรับซีรีส์ “วาดฝันวันวิวาห์ - In Love Forever” เมื่อ กิ่งกมล (กิ๊ก สุวัจนี) เก็บน้ำตาเข้ากรุ แล้วหอบกระเป๋าย้ายเข้าบ้าน รัญชน์ (หลิงหลิง คอง) พร้อมเปิดโหมดกิ่งกมลการละคร หวังให้ลูกสาวเชื่อในคำพูดของตัวเอง ตีบทแม่แสนดีที่คนดูต้องยอมยกป้ายให้คะแนนการแสดงแบบเต็มร้อย!
งานนี้ดูเหมือนแผนของกิ่งกมลจะได้ผล เพราะไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไร รัญชน์ก็พร้อมเชื่อหมดใจ ทำเอา นีน (ออม กรณ์นภัส) ถึงกับกุมขมับ ต้องเร่งหาวิธีเปิดตารัญชน์ให้เห็นความจริง แต่ดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะแม่เล่นใหญ่ไม่มีแผ่ว ความสนุกยังทวีคูณกับศึกประชันฝีมือทำอาหารที่ทั้งนีนและกิ่งกมลงัดเสน่ห์ปลายจวักและเมนูเด็ดมาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใคร งานนี้ไม่ได้แข่งแค่เรื่องรสชาติ แต่ยังแข่งกันชิงตำแหน่งคนโปรดอีกด้วย
สุดท้ายแล้ว รัญชน์จะยกนิ้วให้ฝีมือของใคร ระหว่างอาหารจากภรรยาสุดที่รัก หรือเมนูจากแม่สุดเลิฟ และนีนจะรับมือกับเกมการละครของกิ่งกมลอย่างไร ติดตามชมได้ในซีรีส์ “วาดฝันวันวิวาห์ - In Love Forever” วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
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