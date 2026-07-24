“มินลี ธนากร” ขอบคุณแฟนๆ ซัปพอร์ต ยก “PAYBACK The Series” เป็นมาสเตอร์พีซของชีวิต

“มินลี ธนากร” ยิ้มรับกระแส “PAYBACK The Series” ฟีดแบ็กดีเกินคาด ยกเป็นมาสเตอร์พีซของชีวิต ขอบคุณทุกแรงซัปพอร์ตจากแฟนๆ ชวนลุ้นบทสรุปโค้งสุดท้ายที่เข้มข้นจนหยุดหายใจ
เข้มข้นจนเข้าสู่โค้งสุดท้าย สำหรับซีรีส์วายฟอร์มยักษ์ที่ดัดแปลงจากเว็บตูนเกาหลีเรื่องดัง “PAYBACK The Series” ที่ตอนนี้ออกอากาศเข้าจุดไคลแม็กซ์ของเรื่อง พร้อมรับฟีดแบ็กคำชมล้นหลามจากแฟนๆ ไปนอนกอด จนขึ้นแท่นซีรีส์งานดี ทั้งทีมนักแสดงฝีมือเยี่ยม โปรดักชั่นจัดเต็ม และการเล่าเรื่องที่ตีแผ่เบื้องหลังวงการบันเทิงได้อย่างแซ่บ แสบทรวง แต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือฝีไม้ลายมือด้านการแสดงที่มีมิติ ทำถึงสุดๆ ของ ‘ซัน’ รับบทโดย มินลี ธนากร วิชานุเคราะห์ ที่ไต่ระดับเกมแก้แค้นมาจนใกล้ถึงบทสรุปสุดท้าย บอกเลยว่าเอาอยู่กับบทบาท ถ่ายทอดทั้งอินเนอร์ สายตา และอารมณ์ออกมาสู่ผู้ชมได้ครบทุกอรรถรส ยิ่งเวลาเข้าฉากกับ เจย์ หรือ ท็อปแท็ป จารุกิต แฟนๆ หัวใจจะวายไปกับมวลความฟินที่บอกได้คำเดียว…ฮ็อป
โดยหนุ่ม มินลี ธนากร ได้เผยถึงความรู้สึกในการมารับบทบาท “ซัน” และฟีดแบ็กซีรีส์ PAYBACK ว่า
“มินดีใจและภูมิใจมากครับ กระแสตอบรับดีมาก แฟนๆ ชอบกันมากทั้งในไทยและต่างประเทศ สำหรับในไทยเองก็เริ่มมีคนรู้จักและติดตามซีรีส์มากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนในต่างประเทศฟีดแบ็กดีมากเลยครับ โดยเฉพาะฟีดแบ็กที่ชื่นชมว่าทีมงานช่วยกันทำซีรีส์ขึ้นมาได้เหมือนถอดแบบมาจากเว็บตูน เพราะว่าพวกเราเคารพต้นฉบับกันมากๆ ทั้งทีมนักแสดงและทีมเบื้องหลังตั้งใจกันมากครับ ผมดีใจมากๆ ครับที่ได้รับผลตอบรับที่ดีแบบนี้ รู้สึกภูมิใจแทนทีมงานทุกคนจริงๆ ครับ ซีรีส์เรื่องนี้มินเตรียมตัวหลายอย่างเลย เพราะซันเริ่มเรื่องเป็นคนทวงหนี้นอกระบบมาก่อน คาแร็กเตอร์เลยต้องมีทักษะควงมีด ซึ่งผมต้องไปดูคลิปเพื่อฝึกเองที่บ้าน มีไปเข้าคลาสเรียนมวย เพราะมีฉากแอ็กชั่นที่เราต้องทำท่าทางเตะต่อยออกมาให้ถูกต้องและสวยงาม รวมถึงการเข้าคลาสแอ็กติ้งและเวิร์กชอปตัวละคร ทำให้เข้าใจแบ็กกราวด์ตัวละครซันเพิ่มขึ้น ถ้ามองย้อนไปตอนแรก ซันจะเป็นคนที่เฮี้ยวๆ หน่อย แต่พอได้รับผลกรรม เขาก็กลายเป็นคนนิ่งเงียบ ปิดกั้นตัวเองและไม่ยอมให้ตัวเองรู้สึกอะไร กลายเป็นคนที่ฝืนตัวเองไม่ให้แสดงความรู้สึกใดๆ ออกมา แต่พอเรื่องราวดำเนินมาถึงกลางๆ เรื่องกำแพงในใจของซันก็ค่อยๆ เปิดขึ้นพร้อมๆ กับเปิดใจให้กับเจย์ด้วยครับ
ในด้านการร่วมงานกับ ท็อปแท็ป จารุกิต ท็อปเป็นคนน่ารักมากครับ เขาเป็นคนที่เอาใจใส่และใส่ใจรายละเอียดมาก เช่น วันไหนที่เขาไม่มีคิวถ่าย เขาก็ยังมาที่กองเพื่อมานั่งดูหน้างาน มาศึกษาการทำงานของพี่ๆ รุ่นใหญ่ และมาคอยให้กำลังใจผม เวลาต้องเข้าซีนด้วยกัน เราจะมานั่งพูดคุยและทำการบ้านร่วมกันก่อนเสมอว่าซีนนี้จะเริ่มและจบอย่างไร โดยมีพี่ๆ ทีมงานและ พี่วู้ดดี้ (ผู้กำกับฯ) คอยให้คำแนะนำ ทำให้ทุกอย่างออกมาลงตัว สำหรับผมสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกันกับเขาคือ "ความเชื่อใจ" ครับ เมื่อเราสองคนเชื่อใจซึ่งกันและกัน ซีนทุกซีนมันเลยไหลลื่นไม่มีอะไรติดขัด และเราก็ตั้งใจทำทุกฉากให้ออกมาดีที่สุดเพื่อแฟนๆ สุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนรอติดตามชมผลงานซีรีส์เรื่องนี้ ที่หลังจากนี้เหตุการณ์จะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ มีเรื่องราวที่ทุกคนคาดไม่ถึง รวมถึงฉากบู๊และฉากอารมณ์ต่างๆ ซึ่งรับรองว่าพวกเราใส่เต็มแน่นอน 100% อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆ ครับว่าความสัมพันธ์ของเจย์กับซันจะเป็นอย่างไร จะ Happy Ending ไหม แล้วซันจะแก้แค้นซันนี่ได้สำเร็จหรือเปล่า บทสรุปซันนี่จะโดนกรรมตามสนองอย่างไร อยากให้ทุกคนมาร่วมลุ้นบทสรุปของ Payback The Series ไปด้วยกันนะครับ รอติดตามกันด้วยนะครับ ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 ดูออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่น oneD และดูออนไลน์เวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23.30 น. บนแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com นอกจากนี้สามารถรับชมที่ญี่ปุ่น ทาง Rakuten TV เกาหลีใต้ ทาง Heavenly และพื้นที่ไต้หวัน ทาง LINE TV นะครับ”
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