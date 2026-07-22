“กระทิง-เก้า” พักรบมาพบรัก! เสิร์ฟโมเมนต์หวานกลางป่า

พักรบมาพบรัก! “กระทิง - เก้า” เสิร์ฟโมเมนต์หวานกลางป่า บู๊เดือดแค่ไหนก็ยังยิ้มได้ ในละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games”
สัปดาห์นี้เตรียมมาลุ้นไปกับโมเมนต์สุดฟินของ เก้า สุภัสสรา ธนชาต กับ กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ ในละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” ที่บอกเลยว่าแม้ตัวละครจะต้องวิ่งหนีตายและบู๊กันจนสนั่นป่า แต่ก็ยังมีมุมน่ารักๆ ให้แฟนละครได้อมยิ้มไปกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ค่อยๆ พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะท่ามกลางวิกฤตเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ความใกล้ชิดกลับถักทอ จนทำให้ ริสา (เก้า) และ โก้ (กระทิง) เริ่มเปิดใจและเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น
โดยฉากนี้ทีมงานปักหลักยกกองไปถ่ายทำกันที่น้ำตกตายาย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อให้ได้บรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามและสมจริงที่สุด ซึ่งก่อนจะเริ่มเดินกล้อง ทางผู้กำกับและทีมงานได้ให้นักแสดงมาซักซ้อมนัดแนะคิว (Blocking) กันอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาดและเซฟความปลอดภัยให้นักแสดงอย่างเต็มที่ และเมื่อถึงเวลาถ่ายทำจริง ทั้งคู่ก็สวมบทบาทถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้อย่างน่ารักเป็นธรรมชาติ มีความเขินอายแต่พอดี ก่อนจะพากันแก้เขินด้วยการเล่นสาดน้ำวิดน้ำใส่กันอย่างสนุกสนาน ทำให้ผู้กำกับได้ภาพความน่ารักอย่างสวยงาม จนทีมงานหน้ามอนิเตอร์พากันอมยิ้มและอินตามกันเป็นแถว งานนี้บอกได้คำเดียวว่าเคมีสุดน่าเอ็นดูของทั้งคู่ทำเอาทุกคนลืมไอร้อนของสภาพอากาศไปเลยทีเดียว
ติดตามชมฉากนี้ได้ในละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์