เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “ซอโซ่ล่ามธีร์ - Be My Player Two” ตอนที่ 2

“แม็กกี้ รชต” งัดไม้ตายดึงตัว “บาส หัสณัฐ” เข้าทีม BS Brothers ได้สำเร็จ ในซีรีส์ “ซอโซ่ล่ามธีร์ - Be My Player Two” EP.2
เกมการแข่งขันกำลังจะเข้มข้นขึ้น หลังจากที่ทีม BS Brothers เกิดปัญหาผู้เล่นไม่ครบทีมเพราะ ตุ้บตั้บ (รับบทโดย แจ็ค เฉลิมพล) มีเรื่องให้ถอนตัว ธีร์ (รับบทโดย แม็กกี้ รชต) จึงพยายามหาทางชวน โซ่ (รับบทโดย บาส หัสณัฐ) เข้าทีม แต่ดูเหมือนการจะเปลี่ยนใจโซ่จะไม่ใช่เรื่องง่าย ธีร์จึงต้องงัดทุกไม้ตายมาโน้มน้าวโซ่ และในที่สุดธีร์ก็ชนะเดิมพันกับโซ่และสามารถเปลี่ยนใจโซ่ให้เข้าร่วมทีมได้ แต่ไปๆ มาๆ โซ่ก็ยังเข้าขากับทีมไม่ได้เสียที ธีร์จึงต้องหาทางช่วยให้โซ่เปิดใจ และพาโซ่ผ่านด่านแรกนี้ไปให้ได้ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะพัฒนาไปในทิศทางไหน และทีม BS Brothers จะผ่านบททดสอบครั้งสำคัญได้หรือไม่ ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “ซอโซ่ล่ามธีร์ - Be My Player Two” EP.2 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.00 น. ทาง WeTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์