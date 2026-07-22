เรื่องย่อซีรีส์ “เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ - Class Crush Crisis”
บทประพันธ์ : JittiRain
บทโทรทัศน์ : กนกพรรณ อรรัตนสกุล / อิสราภรณ์ คุณติสุข / สรวิชญ์ เมืองแก้ว / ณัฐกิตต์ ฟุ้งเจริญ
กำกับการแสดง : นัฐพงศ์ วงษ์กวีไพโรจน์
ผู้ผลิต : CHANGE2561 โดย สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังทั่วโลกได้ทาง Netflix และทางแอปพลิเคชั่น oneD (เฉพาะประเทศไทย) เวลา 23.30 น.
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569
เรื่องย่อ
“ลีร์อิต” (ยูจีน อัยภณ) เด็กหนุ่มสายร็อกที่ฝันอยากเป็นนักดนตรีสุดเท่มากกว่าเด็กเรียน ถูกพ่อแม่ผลักดันจนสอบติดโรงเรียนชื่อดังที่เคยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนและเพิ่งเปิดรับนักเรียนชายเป็นปีแรก ชีวิต ม.ปลายที่เขาคิดว่าจะได้ใช้อย่างอิสระกลับกลายเป็นสนามเอาตัวรอดสุดวุ่นวาย เพราะในโรงเรียนแห่งนี้นักเรียนชายคือชนกลุ่มน้อยที่โดนทุกสายตาจับจ้อง โชคยังดีที่ “ลีร์อิต” มี “อินดี้” (ฮีโร่ อาชวิน) เพื่อนสนิทวงร็อกที่สอบติดมาด้วย อินดี้เป็นหนุ่มน้อยมองโลกแง่บวกที่พร้อมเปิดใจให้ชีวิตใหม่ โดยเฉพาะเมื่อได้เจอกับ “เฟย์” (ออมทอง ณัฎฐา) รุ่นพี่สาวสวยยอดฟอลหลักแสน “อินดี้” ก็ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็น แต่เมื่อ “อินดี้” ใช้ให้ “ลีร์อิต” ไปขอไอจี “ลีร์อิต” กลับเข้าใจผิดและเผลอไปสะดุดใจกับ “พัตเตอร์” (ยูจีน ญาณวัฒน์) หนุ่มหน้านิ่งที่มีความฝันเป็นนักกีฬา E-Sports ที่นิสัยแม้จะเป็นคนยิ้มหวานแต่ปากแรงเกินคาด จนทั้งสองต้องปะทะคารมและกลายเป็นคู่กัด แถมโชคชะตายังเล่นตลกหนักกว่าเดิม เมื่อ “พัตเตอร์” ต้องมาเป็นรูมเมตของ “ลีร์อิต”
ท่ามกลาง Culture Shock ของโรงเรียนใหม่ “ลีร์อิต” ปิ๊งไอเดียก่อตั้ง “ชมรมอยู่ไปเดี๋ยวก็ชิน” เพื่อรวมตัวนักเรียนชายชนกลุ่มน้อยไว้เป็นพื้นที่ปลอดภัย และเพื่อเอาตัวรอดในสังคมที่พวกเขาไม่คุ้นเคย ทำให้ชมรมนี้กลายเป็นจุดรวมตัวของแก๊งสุดป่วน ทั้ง “อินดี้” ที่กำลังมีภารกิจพิชิตใจรุ่นพี่ “ตั้งเต” (วีโน่ ชวิศ) หนุ่มสายแฟชั่นและคอนเทนต์ “เนโอ” (เล็ก ธีรเวช) และ “เลโอ” (ใหญ่ ธีรพงศ์) สองพี่น้องฝาแฝดที่หน้าตาเหมือนกันแต่คาแร็กเตอร์ต่างกันสุดขั้ว แถมยังมี “เจีย” (ไอเดีย บัฟเฟตต์) หมอดูไพ่ที่แม่นบ้างมั่วบ้าง เพื่อนต่างโรงเรียนที่มาร่วมป่วน รวมถึง “พัตเตอร์ “คู่กัดเจ้าประจำที่ถูกลากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมอย่างเลี่ยงไม่ได้
นอกจากแก๊งนักเรียนชายแล้ว ชีวิตของ “ลีร์อิต” ยังวุ่นหนักกว่าเดิม เมื่อต้องรับมือกับโลกของเด็กผู้หญิงอย่าง “ยี่หวา” (พลอย นัชชา) เพื่อนร่วมห้องขี้เม้าท์ “มิน” (มิน กันตินันท์) สาววายผู้พร้อมชิปทุกความสัมพันธ์ “พราว” (นารา นาราริน) และ “ซัมเมอร์” (บิว บุษยา) คู่กุ๊กกิ๊กรวมถึง “เฟย์” รุ่นพี่ในฝันของ “อินดี้” ทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนให้หัวใจของหลายคนเริ่มเปลี่ยนไป จากชมรมที่ตั้งขึ้นเพื่อความอยู่รอด กลับกลายเป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้ค้นพบตัวเอง ทั้งเรื่องเพื่อน ความรัก ความฝัน และการเติบโต โดยเฉพาะ “ลีร์อิต “กับ “พัตเตอร์” จากคู่กัดที่ไม่อยากเห็นหน้า สู่รูมเมตที่ต้องใช้ชีวิตใกล้กันทุกวัน จากคนที่คอยจับผิด กลายเป็นคนที่เริ่มมองเห็นด้านเปราะบางของกันและกัน จน “ลีร์อิต” ที่เคยตั้งกฎเหล็กว่า “ห้ามเอาเพื่อนมาเป็นแฟน” กลับเป็นคนแรกที่หัวใจเริ่มแหกกฎ แต่เมื่อความลับเรื่องคนที่ “พัตเตอร์” เคยแอบชอบถูกเปิดเผย ความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มผลิบานก็กลายเป็นวิกฤติหัวใจครั้งใหญ่ “ลีร์อิต” ต้องเลือกว่าจะเดินออกมาไม่ให้หัวใจเจ็บปวด หรือยอมรับว่าคนที่เขาเคยคิดว่าเป็นคู่กัดอาจกลายเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิต ม.ปลายของเขา
เรื่องราวทั้งหมดจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนแห่งหัวใจ ที่ทุกบทเรียนไม่มีคำตอบตายตัว มีเพียงความกล้าที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นที่จะพาแต่ละคนเติบโตไปข้างหน้า และเมื่อเสียงกริ่งหมดคาบดังขึ้น คำถามคือ… ใครกันแน่ที่จะกล้ายอมรับว่าไม่ได้มองอีกฝ่ายเป็นแค่ “เพื่อนสนิท” อีกต่อไป ร่วมเดินทางสู่คลาสเรียนแห่งความรู้สึก ที่อาจทำให้คำว่า “เพื่อน” ไม่เหมือนเดิม ซีรีส์วัยรุ่นที่จะทำให้ผู้ใหญ่อมยิ้มไปกับการรำลึกถึงความหลังในวัยวันที่ทุกคนเคยผ่านมาไปกับพวกเขา เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ต้องติดตามชม
คาแร็กเตอร์นักแสดง
🎸 ลีร์อิต รับบทโดย ยูจีน อัยภณ
เด็กหนุ่มสายร็อก หัวขบถ พูดตรง กีฬาเด่น มีฝันที่จะเป็นนักร้องวงร็อก เรียนเรื่องรอง เพราะเพื่อนและกิจกรรมต้องมาก่อน แต่แม่ไม่เข้าใจเลยถูกส่งเข้าโรงเรียนหญิงล้วนที่เพิ่งเปิดรับนักเรียนชาย เพื่อให้เข้ามหาลัยฯ ดีๆ ได้ และจำใจต้องเป็นรูมเมตกับพัตเตอร์ คู่กัดที่ค่อยๆ กลายเป็นคนสำคัญของหัวใจ
🎧 พัตเตอร์ รับบทโดย ยูจีน ญาณวัฒน์
หนุ่มเชียงใหม่รอยยิ้มสดใส ดูเหมือนเงียบแต่ถ้าสนิทแล้วปากแซ่บ ช็อตหมดไม่สนลูกใคร เด็กห้องคิง วาดรูปเก่ง แต่ใจจริงอยากทิ้งสายสถาปัตย์ซึ่งที่บ้านวางไว้ เพื่อไปเป็นนักกีฬา E-Sports เลยมาเรียนที่กรุงเทพฯ แต่ชีวิตต้องพลิกผัน เมื่อต้องเป็นรูมเมตกับลีร์อิต คนที่เขาฉอดไปตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน
🎹 อินดี้ รับบทโดย ฮีโร่ อาชวิน
เพื่อนสนิทของลีร์อิต คู่หูวงร็อก มือคีย์บอร์ด ภายนอกดูเป็นผู้ชายห่ามๆ ทุ่มสุดตัวกับทุกอย่าง ถ้าอินอะไรก็ทำสุดไม่มีกั๊ก โดยเฉพาะเรื่องรัก แต่ข้างในอ่อนไหว อินดี้เริ่มต้นชีวิตที่โรงเรียนใหม่ด้วยการตกหลุมรักเฟย์ รุ่นพี่ตัวท็อปของโรงเรียนตั้งแต่แรกแพบ แต่เส้นทางหัวใจของเขา กลับพาไปเจอความรู้สึกที่ไม่เคยพบมาก่อนกับเพื่อนใหม่อย่างเจีย
🔮 เจีย รับบทโดย ไอเดีย บัฟเฟตต์
พ่อหมอสายไพ่ที่เป็นที่ล่ำลือ เป็นเพื่อนต่างโรงเรียนกับชมรมอยู่ไปเดี๋ยวก็ชิน ชีวิตนำทางด้วยดวง กล้าที่จะเป็นตัวเอง เบียวและแปลกแบบไม่อายใคร พูดอะไรคนฟังต้องตีความ ชอบช่วยแก้ปัญหาหัวใจให้คนอื่น แม้ตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์รักจริงๆ เจียเป็นคนสำคัญที่เข้ามาเยียวยาอินดี้ในช่วงอกหัก ก่อนความสัมพันธ์จะค่อยๆ เปลี่ยนไป
📱 ตั้งเต รับบทโดย วีโน่ ชวิศ
หนุ่มแฟชั่นเทสต์ดี สายคอนเทนต์ อะไรเป็นเทรนด์ตั้งเตทันหมด เข้ากับคนง่าย (มาก) แพรวพราว เจ้าชู้ และรู้จักคนไปทั่ว ตั้งเตเป็นคนสอนการเป็น Gen Z เทสต์ดีให้กับแก๊งผู้ชาย และทำให้ชมรมอยู่ไปเดี๋ยวก็ชินไม่เคยเงียบ เพราะทั้งสร้างคอนเทนต์ สร้างเรื่อง และบางทีก็สร้างปัญหาให้เพื่อนโดยไม่ตั้งใจ…
⚽️ ยูกิ รับบทโดย บีบอส ศศกฤช
รุ่นน้องสมาชิกชมรมสายน่ารัก ลูกคู่ของณคุณ เป็นคนนุ่มนิ่มน่าทะนุถนอมสมชื่อ สดใส ซื่อๆ จนพี่ๆ เอ็นดู เรียบร้อยอยู่ในร่องในรอยของพ่อแม่ แต่ก็มีมุมซนเมื่ออยู่กับเนโอ ผู้เป็นหัวโจกของแก๊งเด็กเล็กและ ณคุณเพื่อนสนิทของเขา ยูกิชื่นชมวงดนตรีของลีร์อิตมาก และเห็นพี่ๆ เป็นไอดอล
🤡 ณคุณ รับบทโดย บอสสึ ศุภณัฐ
รุ่นน้องเพื่อนสนิทของยูกิที่นิสัยคนละขั้วอย่างสิ้นเชิง แอคทีฟเกินเบอร์ พูดตรงๆ จริงใจ พลังเยอะ ตรงกันข้ามกับความเรียบร้อยของยูกิ เข้าชมรมเพราะอยากจะฮอตในสายตาสาวๆ เป็นเด็ก ม.1 ที่อยากจะดูโตให้สาวๆ กรี๊ด เขากับยูกิเป็นลูกสมุนของเนโอที่ชอบเล่นแกล้งกันสไตล์เด็กผู้ชาย และมักจะโดนเนโอใช้งานอยู่เป็นประจำ
🧸 เฟย์ รับบทโดย ออมทอง ณัฎฐา
รุ่นพี่สาวสวยสุดฮอต อินฟลูฯ ยอดฟอลหลักแสน เก่งทั้งเรียนและกิจกรรม ชอบทำขนม เพอร์เฟกต์เหมือนไม่มีอยู่จริง เป็นไอดอลของรุ่นน้อง แม้เฟย์จะนิสัยดี เข้าถึงง่าย แต่ก็มีเส้นแบ่งชัดเจนเรื่องความรัก เธอคือรักแรกพบของอินดี้ และเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายหลายอย่างในเรื่อง
🌟 พราว รับบทโดย นารา นาราริน
สาวนักดนตรีห้องคิง เท่ สุขุม ดูเป็นผู้ใหญ่ คู่รักของซัมเมอร์ ตำนานเน็ตไอดอลคู่แซฟฟิกของโรงเรียน เป็นตัวแทนของความรักที่มั่นคง เปิดเผย และไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองกับใคร พราวเป็นมือกีตาร์และนักดนตรีสาวเท่ที่ทุกคนเหลียวมอง
🎀 ซัมเมอร์ รับบทโดย บิว บุษยา
สาวสดใส พลังบวก Super Extrovert และเป็นคู่รักสุดฮอตประจำโรงเรียนกับพราว ที่ไหนมีพราวที่นั่นมีซัมเมอร์ คลั่งรักแบบไม่แคร์ใคร เธอเป็นคนที่พัตเตอร์สบายใจกล้าเล่าเรื่องต่างๆ และทำให้แก๊งผู้ชายได้เห็นโลกของเด็กผู้หญิง โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์และความรัก
🪆 มิน รับบทโดย มิน กันตินันท์
สาววายประจำห้อง ผู้มีเรดาร์จับเคมีความสัมพันธ์แม่นยำกว่าการจำตารางธาตุ มินพร้อมชิปทุกคู่ที่มีโมเมนต์ และมักเป็นคนจุดกระแสในโลกออนไลน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะคู่ลีร์อิตกับพัตเตอร์ที่เธอเชื่อสุดใจว่า “เรียล” มินเป็นเพื่อนสนิทกับยี่หวา และเรียนห้องเดียวกับลีร์อิตและอินดี้
🦄 ยี่หวา รับบทโดย พลอย นัชชา
เพื่อนร่วมห้องสายเมาท์ ตัวแม่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน รู้ทุกเรื่องเหมือนอยู่ใต้เตียง หาไอจีคนได้ไวกว่าเสิร์ชเอนจิ้น ยี่หวาเรียนห้องเดียวกับลีร์อิตกับอินดี้ และอัปเดตทุกเรื่องจนทำให้ทั้งสองเข้าใจสังคมโรงเรียนใหม่ได้รวดเร็ว แม้บางครั้งความขี้เม้าท์ของเธอจะสร้างปัญหา เพราะยี่หวารู้… โลกรู้
🦁 เลโอ รับบทโดย ใหญ่ ธีรพงศ์
ฝาแฝดของเนโอ เงียบ ขี้เขิน และพูดน้อย แต่เมื่อพูดมักเป็น MVP ด้วยจังหวะคอเมดี้แบบนิ่งๆ พูดสั้นแต่คมทุกดอก เป็นคนน่าค้นหาเพราะมักมีเรื่องให้เพื่อนเซอร์ไพรส์ไม่หยุด เลโอคือคนลบความเชื่อว่าฝาแฝดมักจะเห็นตรงกัน เพราะเขาคือ No.1 ในการช็อตและเบรกเนโอน้องชายของเขา
🎮 เนโอ รับบทโดย เล็ก ธีรเวช
หนึ่งในสมาชิกชมรม “อยู่ไปเดี๋ยวก็ชิน” ฝาแฝดของเลโอที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะจนคนแยกไม่ออก แต่คาแร็กเตอร์ต่างสุดขั้ว เนโอพูดเก่ง โผงผาง มั่นใจ กวน ซนสุดในชมรม สถาปนาตัวเองเป็นหัวโจกของแก๊ง ม.ต้น คือยูกิกับณคุณ เขาเป็นตัวสร้างสีสันให้ชมรมและทำให้วุ่นวายขึ้นแบบขาดไม่ได้
🌈 ฟาง รับบทโดย ซินเซีย ภัทรานิษฐ์
แฟนของตั้งเต และน้องสาวแท้ๆ ของเฟย์ เป็นสาวหวาน 120% ติดทำคอนเทนต์ตามพี่ ทุกการขยับคือคอนเทนต์ ฟางคือคิวปิดที่ทำให้ภารกิจจีบเฟย์ของอินดี้มีความหวังขึ้นมา แม้ภายนอกจะดูหวานแต่อย่าทำอะไรให้เธอโกรธ เพราะสาวหวานคนนี้คือเครื่องด่าที่พลังทำลายร้ายสูงอย่างคาดไม่ถึง
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