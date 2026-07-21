เรื่องย่อตอน ละคร “ทุกอณูฤทัย” ตอนที่ 13 - 14 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 13 ออกอากาศวันจันทร์ 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
อธิธัช (จิณณ์ จิณณะ) ชวน นรีรัตน์ (ฮาน่า ลีวิส) ไปออกงานสมาคมผู้ค้าไม้ไทยด้วยกันในฐานะสามีภรรยาเป็นครั้งแรก นรีรัตน์ไม่อยากไปเพราะจะหาโอกาสไปสำรวจห้องทำงาน แต่อธิธัชเซ้าซี้ไม่เลิก นรีรัตน์ทำข้อตกลง แต่สรุปเธอเป็นฝ่ายแพ้เลยจำใจต้องไป
นรีรัตน์ไม่ยอมเสียโอกาสดีดี เธอส่ง พศวัต (เวลล์ ดิษย์กรณ์) กับ ประจักษ์ (บอม นนทัช) ไปซ่อนตัวที่วังณรังค์กูล รอเวลาที่เธอไปงานกับท่านชาย และให้ทั้งคู่ค้นหาหลักฐานเอาผิดท่านชายอธิธัช
ตอนที่ 14 ออกอากาศวันอังคาร 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
ที่งานสมาคม นรีรัตน์ (ฮาน่า ลีวิส) ได้รับคำชมว่าเธอทั้งสวยและเก่ง ทำเอา ท่านชายอธิธัช (จิณณ์ จิณณะ) ยิ้มไม่หุบปลื้มใจ ทำให้ ท่านหญิงขวัญ (ฝ้าย พีรญา) ที่มางานนี้กับ วินัย (เอิร์ท ณัฐนันท์) ทนไม่ได้ หาเรื่องกลั่นแกล้งให้นรีรัตน์อับอาย
วินัยรู้ว่านรีรัตน์เริ่มสงสัยตน เพราะท่านหญิงขวัญแอบได้ยินนรีรัตน์คุยกับ พศวัต (เวลล์ ดิษย์กรณ์) และ ประจักษ์ (บอม นนทัช) เขาแค้นใจ ต้องรีบจัดการกับพวกนรีรัตน์ให้เด็ดขาดสักที!
ละคร “ทุกอณูฤทัย” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD รับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น BUGABOO.TV
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