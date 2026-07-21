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เรื่องย่อตอน ซิทคอม “ใต้โต๊ะทำงาน” ตอนที่ 6 “GYM BRO!”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตอนที่ 6 ออกอากาศวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 21.30 น. ทางช่องวัน 31



อุตส่าห์ได้งานโปรโมทยิมทั้งที แต่ ปลื้ม (ดีเจ.อาร์ต) ก็ดันไปเจอ แฟนเก่า (ดรีม อภิชญา) สวีทหวานอยู่กับเทรนเนอร์หุ่นล่ำ ทำให้เขาต้องฝืนรับงานทั้งที่หัวใจแตกสลาย จนปลื้มประกาศกร้าวขอเปลี่ยนตัวเอง ปั้นหุ่นให้กลายเป็นร่างทองภายใน 1 เดือน โดยมีสองหนุ่มเพื่อนซี้ โช (ดีเจ.โบ) และ ติงติง (ดีเจ.เผือก) คอยช่วยเหลือและซ้ำเติมไปพร้อมๆ กัน สุดท้าย.. ภารกิจปั้นร่างทอง เพื่อทวงคืนแฟนเก่าของปลื้มจะสำเร็จหรือไม่? ต้องติอดตามชม

ซิทคอม “ใต้โต๊ะทำงาน - Under The Working Desk” ออกอากาศทุกวันอังคาร 21.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD เวลา 22.00 น.

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เรื่องย่อตอน ซิทคอม “ใต้โต๊ะทำงาน” ตอนที่ 6 “GYM BRO!”
เรื่องย่อตอน ซิทคอม “ใต้โต๊ะทำงาน” ตอนที่ 6 “GYM BRO!”
เรื่องย่อตอน ซิทคอม “ใต้โต๊ะทำงาน” ตอนที่ 6 “GYM BRO!”
เรื่องย่อตอน ซิทคอม “ใต้โต๊ะทำงาน” ตอนที่ 6 “GYM BRO!”
เรื่องย่อตอน ซิทคอม “ใต้โต๊ะทำงาน” ตอนที่ 6 “GYM BRO!”
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