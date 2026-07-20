“หวังฉู่หรัน - จางหลิงเฮ่อ” เปิดฉากรัก-แค้นสุดเข้มข้น! ในซีรีส์จีนดราม่าแห่งปี “หากวินาทีนั้นไม่พบเธอ - Overdo” รับชมได้แล้ววันนี้ทาง WeTV
WeTV แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งชั้นนำที่รวบรวมสุดยอดความบันเทิงคุณภาพจากทั่วเอเชีย ชวนแฟนๆ ซีรีส์ร่วมเปิดฉากความเข้มข้น ผลงานดราม่า - โรแมนติก ที่หลายคนรอคอย “หากวินาทีนั้นไม่พบเธอ - Overdo” ซีรีส์แนวย้อนยุคสาธารณรัฐจีนที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่ถูกขีดเส้นด้วยปมแค้น ความลับ และโชคชะตา ดัดแปลงจากนิยายชื่อดังของ เฝยหว่อซือฉุน และเป็นการโคจรพบกันครั้งแรกของสองนักแสดงแถวหน้า หวังฉู่หรัน และ จางหลิงเฮ่อ แฟนๆ ชาวไทยสามารถรับชมได้แล้ววันนี้ ทาง WeTV
Overdo บอกเล่าเรื่องราวของ มู่หรงชิงอี้ (จางหลิงเฮ่อ) ลูกชายคนเล็กของขุนศึกแห่งเซี่ยงไฮ้ ที่โชคชะตาเล่นตลกทำให้เขาถูกสลับตัวตั้งแต่เกิด เขาและ เหรินซู่ซู่ (หวังฉู่หรัน) ได้พบและตกหลุมรักกัน แต่กลับต้องเผชิญโศกนาฏกรรมที่ทำลายครอบครัวของฝ่ายชาย จนกระทั่งเหรินซู่ซู่เลือก "แกล้งตาย" เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ทิ้งให้มู่หรงชิงอี้จมอยู่กับความเจ็บปวดนานถึง 3 ปี
สามปีผ่านไป เหรินซู่ซู่กลับมาอีกครั้งในฐานะ "ว่าที่พี่สะใภ้" ของมู่หรงชิงอี้ การพบกันครั้งนี้เต็มไปด้วยความรักและความแค้นที่ฝังลึก ท่ามกลางความเข้าใจผิดและวิกฤตการณ์ระดับชาติ ทั้งสองต้องร่วมกั นฝ่าฟันอุปสรรคและคลี่คลายบาดแผลในใจ
ร่วมสัมผัสเรื่องราวความรักที่เต็มไปด้วยปมดราม่า ความเสียสละ และความรักของพวกเขา ทั้งสอง กับซีรีส์ที่ทุกคนรอคอย “หากวินาทีนั้นไม่พบเธอ - Overdo” รับชมซับไทยทั้ง 5 Episodes ได้แล้ววันนี้ และติดตามตอนใหม่ทุกวันเวลา 18.00 น. ทาง WeTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์