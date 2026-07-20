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“เดี่ยว สุริยนต์” พาตำรวจลาก “ภณ ณวัสน์” เข้าคุก!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถึงจุดแตกหัก! “เดี่ยว สุริยนต์” เปิดโปง “ภณ ณวัสน์” คือ “ธาตรี” ตัวปลอม พาตำรวจบุกจับคาบ้าน “จีน่า ญีนา” ช็อกใจสลาย เมื่อคนที่ไว้ใจร้ายที่สุด

ความเข้มข้นทวีคูณขึ้นไม่หยุด สำหรับละคร “ธาตรี” เมื่อเรื่องราวเดินมาถึงจุดพลิกครั้งใหญ่ หลัง น้ารี (ภณ ณวัสน์) ถูก วิจารณ์ (เดี่ยว สุริยนต์) จับโป๊ะจนความลับแตก! ก่อนพาตำรวจบุกจับกลางบ้านโสมส่องแสง พร้อมแฉต่อหน้าทุกคนว่าแท้จริงแล้วธาตรีปลอมตัวมาเพื่อรับมรดก

งานนี้คนที่เสียใจหนักสุดคงหนีไม่พ้น ระจิตต์ (จีน่า ญีนา) ที่ทั้งช็อก เสียใจ และผิดหวัง เพราะไม่คิดว่าคนที่ไว้ใจมาตลอดจะปิดบังความจริง โดยฉากนี้ถ่ายทำกันที่บ้านโป่ง ผู้กำกับฯ วิทย์ วรวิทย์ บรีฟภณเป็นพิเศษเพราะต้องถ่ายทอดอารมณ์ของคนบริสุทธิ์แต่จำต้องยอมจำนน ส่วนเดี่ยวยังคงต้องสวมบททนายคนดี เพราะตัวละครในเรื่องยังไม่รู้ธาตุแท้ ขณะที่จีน่าต้องโชว์สีหน้าและแววตาถ่ายทอดทั้งความช็อก เสียใจ และสงสารไปพร้อมกัน ด้านนักแสดงร่วมอย่าง น้ำฝน สรวงสุดา, แฟรงกี้ วีรภัฎ และ หน่อย ณัฐนี ก็ต้องเล่นอารมณ์ตกใจ เมื่อรู้ว่าธาตรีที่ทุกคนรักกลับกลายเป็นตัวปลอม

เมื่อถ่ายทำจริง เดี่ยวนำตำรวจบุกเข้ามาจับธาตรีแบบไม่ทันตั้งตัว ก่อนสั่งใส่กุญแจมือและพาตัวออกจากบ้านโสมส่องแสง ท่ามกลางสายตาของทุกคนที่เต็มไปด้วยความผิดหวัง ส่วนภณทำได้เพียงนิ่งเงียบเพราะไม่มีโอกาสแก้ต่าง แต่กว่าจะได้ภาพดราม่าเข้มข้นเบื้องหลังกลับไม่ง่าย บอกเลยว่ากว่าจะถ่ายเสร็จทำเอาภณถึงกับเจ็บข้อมือเพราะกุญแจมือที่ตำรวจใช้ แถมบอกไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะต้องถูกจับใส่กุญแจมือ เล่นเอาเจ้าตัวเข้าใจความรู้สึกของการไร้อิสรภาพแบบเต็มๆ

สุดท้ายแล้วธาตรีจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้หรือไม่ และความสัมพันธ์ที่เหมือนจะจบลงระหว่างน้าหลานจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักครั้งใหม่หรือเปล่า ลุ้นไปพร้อมกันในละคร “ธาตรี” วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus

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#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์























“เดี่ยว สุริยนต์” พาตำรวจลาก “ภณ ณวัสน์” เข้าคุก!
“เดี่ยว สุริยนต์” พาตำรวจลาก “ภณ ณวัสน์” เข้าคุก!
“เดี่ยว สุริยนต์” พาตำรวจลาก “ภณ ณวัสน์” เข้าคุก!
“เดี่ยว สุริยนต์” พาตำรวจลาก “ภณ ณวัสน์” เข้าคุก!
“เดี่ยว สุริยนต์” พาตำรวจลาก “ภณ ณวัสน์” เข้าคุก!
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